Agencias

Alto comisionado derechos humanos espera que alto el fuego alivie sufrimiento de civiles

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Ginebra, 8 abr (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dio este miércoles la bienvenida al alto el fuego de dos semanas alcanzado por Estados Unidos e Irán, y expresó su esperanza de que alivie el sufrimiento de los civiles en la región.

"Espero fervientemente que el anuncio de un alto el fuego por parte de Estados Unidos e Irán traiga alivio a todos los civiles que han sufrido durante semanas y que siguen expuestos a un gran riesgo", señaló Türk en su cuenta en la red social X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas instó a todas las partes a "actuar de buena fe" y "garantizar que este primer paso se traduzca en un acuerdo integral".

Además, consideró crucial que se ponga fin a las hostilidades en Líbano, y subrayó que "es esencial una paz regional duradera, que proteja los derechos humanos y respete el derecho internacional".

Teherán y Washington acordaron un alto el fuego de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Irán que incluye, entre otros, su control del estrecho de Ormuz. EFE

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