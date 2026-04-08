Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 8 de abril 2026

ESTADOS UNIDOS

- Tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos para parar la guerra durante dos semanas, ambos países deberán retomar las negociaciones en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz. (foto) (video) (infografía)

- El presidente Donald Trump se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un momento marcado por las amenazas del mandatario de abandonar la Alianza ante la falta de apoyo de sus miembros en la guerra contra Irán. (foto) (video) (directo)

- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, dijo que su país mantendrá su presencia militar en Oriente Medio para asegurarse de que Irán cumpla con el cese el fuego temporal alcanzado la pasada noche. (foto) (video)

- La tripulación de Artemis II realiza pruebas para protegerse de la radiación solar y tener planes de contingencia en vísperas de su regreso a la Tierra. (foto) (video)

- La tripulación de Artemis II logró un avance significativo al realizar un estudio directo de la cuenca Oriental de la Luna, lo que brindará valiosa información sobre esta estructura, formada hace unos 3.800 millones de años. (foto) (video)

- La NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) realizan una transmisión en directo en el marco de la misión Artemis II. (foto) (video) (directo)

- Jasveen Sangha, conocida como la reina de la Ketamina, se presentará ante un tribunal federal para ser sentenciada tras declararse culpable en septiembre por cinco cargos relacionados con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry. (foto) (video)

- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de marzo.

- El Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta del rápido aumento del gasto militar global y apuntó que los aumentos de demanda que implican los rearmes en cada economía suele ser impulsos momentáneos que empeoran el déficit y alimentan la inflación.

- El Banco Mundial (BM) prevé que Latinoamérica y el Caribe crezcan un 2,1 % este año, tres décimas menos que en 2025 debido a un “entorno macroeconómico desafiante” que implica altos niveles de endeudamiento, demanda externa débil y presiones inflacionarias por la guerra contra Irán.

- Cameron Diaz considera que 'Outcome', la película que protagoniza junto a Keanu Reeves, funciona como una advertencia sobre la fama en la era de las redes sociales. (foto)(video)

- Meryl Streep y la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, protagonizan la portada de la revista de moda para el mes de mayo como parte de la promoción de la segunda entrega de 'The Devil Wears Prada'. (foto)

REPÚBLICA DOMINICANA

- El país conmemora el primer aniversario del desplome de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, que causó la muerte de 236 personas y heridas a más de 180. (foto) (video)

- Se enviarán unas claves sobre la situación del proceso judicial.

ARGENTINA

- El Gobierno ha interrumpido el envío a los consulados los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983). (foto)

- La Cámara de Diputados debate un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca fomentar los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares. (foto) (video)

- ‘Numancia’ y ‘Viaje al amor brujo’, recién llegadas de España, abren la temporada del consagrado Teatro San Martín de Buenos Aires, en plena calle Corrientes. (foto)(video)

- Un grupo de activistas de Greenpeace realizó una protesta frente al Congreso en rechazo al proyecto de modificación de la ley de glaciares impulsado por el Gobierno de Javier Milei y que se discutirá hoy en la Cámara de Diputados. (foto) (video)

- Conferencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sobre la actividad ilegal del grupo internacional denominado 'True Crime Community' y el trabajo en conjunto con el FBI. (foto) (video)

VENEZUELA

- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, da un discurso a la nación en el que tiene previsto anunciar "cambios" para Venezuela, país que gobierna desde hace un poco más de tres meses. (foto) (video)

- El expreso político Freddy Superlano acude a la sede de la ONU en Caracas para consignar un documento en el marco de la ley de amnistía aprobada en febrero y de la cuál no se ha publicado un listado con los nombres de los beneficiados. (foto)

- Representantes del Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI) se pronuncian sobre una serie de exigencias que entregará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellas el nombramiento de una nueva directiva y la convocatoria a comicios generales. (foto) (video)

- El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (foto) (video)

PANAMÁ

- El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra su vigésimo sexto período ordinario de sesiones. (foto) (video)

COLOMBIA

- La candidata presidencial de izquierda Clara López renuncia a su candidatura para unirse a la de Iván Cepeda. (foto) (video)

- La embajada de España en Colombia presenta en una rueda de prensa la Bienal de Flamenco Estación Bogotá 2026.

PERÚ

- La papeleta con los 35 candidatos presidenciales que buscan la Presidencia en Perú tiene desde un exfutbolista hasta un cómico, pasando por militares, exministros y empresarios, todos con la intención de lograr reavivar la ilusión de un país. (foto) (video)

- Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) busca por cuarta vez ser presidenta, tras haber perdido en la segunda vuelta de las tres últimas elecciones. (foto) (video)

- El ultraconservador empresario Rafael López Aliaga se presenta por segunda vez a la Presidencia de Perú, reforzado tras haber sido alcalde de Lima y con una gestión plagada de polémicas por su estilo confrontativo, al más puro estilo de Donald Trump. (foto) (video)

- El comediante Carlos Álvarez ha irrumpido como una de las principales sorpresas en la carrera hacia las elecciones presidenciales del domingo, donde en los últimos días ha escalado hasta los primeros lugares. (foto) (video)

GUATEMALA

- El cine guatemalteco busca dar un salto de calidad con una nueva ley que impulsa las artes visuales y que está cerca de aprobarse en el Congreso, aunque su financiamiento, previsto a partir del turismo, ha generado recelos en diversos sectores. (foto) (video)

MÉXICO

- Localizan a un minero con vida y el cuerpo de otro tras 13 días del derrumbe en la mina Santa Fe. (foto)

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- El último representante del muralismo mexicano, Melchor Peredo García, falleció la madrugada de este miércoles a los 99 años de edad. (foto) (video)

- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento que revela las enfermedades que más afectan a los mexicanos. (foto)

- El BBVA de México presenta el informe ‘Situación Inmobiliaria’ elaborado por el área de Estudios Económicos de la institución financiera.

CUBA

- Cuba sufrirá prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 62 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

BRASIL

- La Policía de Río de Janeiro decomisó 48 toneladas de marihuana durante una operación realizada en un populoso complejo de favelas de la ciudad. (foto) (video)

- Un incendio afecta el velódromo utilizado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. (foto) (video)

- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (Anfavea) divulga los resultados de la producción de automotores en Brasil en el primer trimestre.

- Los indígenas brasileños realizan una marcha hasta el Congreso Nacional para reivindicar sus derechos, en el contexto de su acampada anual en Brasilia, conocida como Acampamento Tierra Libre. (foto) (video)

ECUADOR

- El Gobierno llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, y envió una nota diplomática de protesta por las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó como "preso político" al exvicepresidente correísta Jorge Glas.

- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó la impugnación presentada contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar al próximo 29 de noviembre los comicios locales previstos inicialmente para el 14 de febrero de 2027.

- Un total de 16 personas, entre ellos cinco policías y tres militares, han sido detenidos en el marco de un operativo contra el tráfico de hidrocarburos, informó este miércoles el ministro del Interior. John Reimberg.

CHILE

- Movimiento LGTBI pide al presidente José Antonio Kast no retroceder en derechos y denuncia señales "preocupantes". (foto) (video)

- La inflación subió un 1 % mensual en marzo reflejando el alza histórica de combustibles anunciada por el gobierno, y marcó un aumento de 2,8 % a doce meses, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (foto)

URUGUAY

- Autoridades, diplomáticos y representantes de empresas de Uruguay y España participan en el encuentro ‘Grow with Spain’, centrado en el intercambio de experiencias y la creación de nuevas alianzas empresariales. (foto) (video)

PARAGUAY

- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, recibe a su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, quien inicia una visita al país que se extenderá hasta el próximo domingo. (foto) (video)

DEPORTES

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Platense y el brasileño Corinthians por la primera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Rosario Central y el ecuatoriano Independiente del Valle por la primera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

Brasil.- El Mirassol brasileño recibe al Lanús argentino en partido por el Grupo G de la Libertadores. (foto)

Ecuador.- El Deportivo Cuenca ecuatoriano recibe al Santos brasileño en la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. (foto)

Chile.- El chileno Coquimbo Unido y el uruguayo Nacional se enfrentan en el estreno de la Copa Libertadores, por el partido de ida del Grupo B, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. (foto)

Paraguay.- El club paraguayo Recoleta recibe en Asunción al argentino San Lorenzo en un partido de la llave D de la fase de grupos de la Copa Sudamericana Estadio Defensores del Chaco. (foto)

Bolivia.- El Blooming boliviano y el River Plate argentino se enfrentan en la primera fecha del grupo H de la Copa Sudamericana. (foto)

Argentina.- El argentino Deportivo Riestra recibe al chileno Palestino por la primera jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana.

Honduras.- Se inicia la jornada 17 del torneo Clausura con los juego Platense-Génesis y Olimpia-Victoria.

Uruguay.- Comentario del encuentro que el uruguayo Montevideo City y el brasileño Gremio disputarán en Montevideo por la primera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

Chile.- El chileno Audax Italiano y el paraguayo Olimpia se enfrentan en el estreno de la Copa Sudamericana, por el partido de ida del Grupo G, en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago. (foto)

Colombia.- Partido de la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores entre el Independiente Medellín y Estudiantes de la Plata. (foto)

Perú.- El Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, comienza la defensa de su título con una complicada visita al Cusco peruano, que juega a 3.400 metros sobre el nivel del mar. (foto)

Colombia.- Partido de la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores entre el Junior de Barranquilla y Palmeiras. (foto)

Colombia.- Previa del partido de la primera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores entre el Independiente Santa Fe y Peñarol.

Perú.- El Sporting Cristal peruano recibe al Cerro Porteño paraguayo en la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. (foto)

Panamá.- Previa del partido entre Panamá y Aruba del Grupo E de las eliminatorias Concacaf W 2026, clasificatorio al Mundial de Brasil 2027.

México.- Partidos Tigres vs Seattle Sounder y Toluca vs LA Galaxy. (foto)

Estados Unidos.- Previa del Masters, primer 'major' masculino de la temporada y que se juega de jueves a domingo en el Augusta National de Augusta, Georgia. (foto)

Estados Unidos.- MLB: Philadelphia Phillies vs. San Francisco Giants. (foto) EFE

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