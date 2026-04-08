Afganistán habla de "discusiones integrales" con Pakistán tras su diálogo en China

Kabul, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno talibán afirmó este miércoles que las conversaciones con Pakistán en la ciudad china de Urumqi concluyeron con "discusiones integrales", sin mencionar resultados concretos para un posible alto el fuego definitivo.

"Las conversaciones se llevaron a cabo en una atmósfera constructiva, en la que se mantuvieron discusiones integrales sobre las relaciones bilaterales, asuntos de seguridad y temas relacionados con la estabilidad regional", escribió en X el portavoz de los talibanes, Abdul Qahar Balkhi.

El comunicado confirmó que las negociaciones, organizadas y mediadas por China, concluyeron este miércoles bajo una "atmósfera constructiva" entre ambas partes.

El régimen de los talibanes expresó su agradecimiento a la intervención de la cancillería china. "El Emirato Islámico de Afganistán expresa su agradecimiento a la República Popular China por su buena voluntad y hospitalidad", añadió Balkhi.

El mensaje concluyó con optimismo sobre futuros acercamientos, aunque no llegó a esbozar ningún resultado inmediato o tangible.

"(El Gobierno de facto afgano) Transmite la esperanza de que este proceso contribuya a fortalecer la generación de confianza, las relaciones sostenidas, el entendimiento mutuo y la cooperación efectiva", añadió la nota oficial.

Desde Pekín, la portavoz de la cancillería china, Mao Ning, fue más explícita sobre los alcances del encuentro. Según China, las partes no solo acordaron mantener el diálogo, sino que identificaron los temas prioritarios.

"Las tres partes acordaron explorar una solución integral y reconocieron que el terrorismo es el problema central que afecta a la relación", declaró Mao horas antes.

La portavoz china señaló en una rueda de prensa que tanto Kabul como Islamabad afirmaron que no tomarán "medidas que puedan agravar o complicar la situación" tras una semana de diálogo.

Los enfrentamientos se dispararon el 26 de febrero, cuando una serie de bombardeos y ataques transfronterizos dejaron decenas de muertos en ambos bandos, incluidos civiles.

El centro del conflicto es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo insurgente paquistaní e ideológicamente afín a los talibanes afganos. Islamabad acusa a Kabul de dar refugio al grupo para atentar en su territorio, algo que el Gobierno talibán siempre ha negado, alegando que la violencia se debe a un fallo interno de seguridad en Pakistán. EFE