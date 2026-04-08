Abogado denuncia despido de unos 47.100 empleados públicos salvadoreños entre 2019 y 2026

San Salvador, 8 abr (EFE).- Más de 47.100 empleados públicos de El Salvador -de distintas instituciones- han sido despidos entre el 2019 y lo que va de 2026, denunció este miércoles el abogado Luis Rivera, miembro del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD).

Rivera, que aseguró a periodistas que asesora legalmente a "varios" de los casos de estos empleados despedidos, apuntó que el MTD registró 23.681 despidos entre 2019 y 2024, primer quinquenio del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

"El MTD denuncia, ante la comunidad nacional e internacional, los despidos ilegales y arbitrarios de los trabajadores del sector público desatados por el régimen inconstitucional de Nayib Bukele, quien irrespeta el debido proceso", expresó el abogado.

Señaló que, además, en 2025 y lo que va de 2026 "se contabilizan 23.443 empleados despedidos", lo que "suman 47.124 trabajadores despedidos arbitrariamente".

De acuerdo con un reporte del periódico La Prensa Gráfica, en un año el Gobierno prescindió de más de 14.000 empleados, ya que de 2023 a 2024 el Ejecutivo (sin contar Ministerio de Defensa) pasó de tener 175.783 empleados a tener 161.453, un recorte de un 8,1 %.

Lo anterior según los datos del Ministerio de Hacienda, indicó el medio.

El MTD convocó este miércoles a una marcha -el próximo 1 de mayo- para manifestarse en contra de estos despidos, en contra de la medida de régimen de excepción -que deja más de 91.000 detenciones en cuatro años de vigencia- y en contra del "ineficiente" trabajo de las instituciones públicas.

Dicha movilización está programada en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores. EFE