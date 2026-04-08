3-0. El Cruz Azul naufraga en Los Ángeles y necesitará un milagro en Puebla

Washington, 7 abr (EFE).- Cruz Azul, vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, cayó este martes goleado por 3-0 ante Los Angeles FC en la ida de los cuartos de final del torneo continental y quedó contra las cuerdas de cara al partido de vuelta en Puebla.

Cruz Azul y LAFC volverán a jugar el próximo martes en el Estadio Cuauhtémoc. Cruz Azul tendrá que obrar un milagro para defender el título conquistado el año pasado frente al Vancouver.

Lo tendrán complicado porque los angelinos lideran la Conferencia Oeste de la MLS, están invictos en 2026 en todas las competiciones, con 9 victorias y 2 empates, 27 goles a favor y apenas 3 en contra.

Aunque Cruz Azul dominó la posesión (65 %), fue el LAFC quien llevó el peso ofensivo, explotando al contragolpe los inmensos espacios en la zaga mexicana durante todo el partido.

Los angelinos tardaron 30 minutos en romper el empate. El alemán Timothy Tillman ganó un balón dividido en el centro del campo y lo lanzó al espacio para el quebequés Mathieu Choinière, que cabalgó por la banda derecha y puso un centro que culminó Son Heung-Min.

El 2-0 cayó en el minuto 39. Esta vez fue Choinière quien envió un balón largo para el venezolano David Martínez, también a la banda derecha. Con una velocidad explosiva se internó en el área pese a la marca de Erik Lara y definió entre las piernas del colombiano Kevin Mier.

Tras el descanso, el venezolano firmó el tercero tras recibir un balón en campo propio y recorrer toda la cancha, superando defensores mexicanos hasta adentrarse en el área de Cruz Azul y cruzar un disparo que volvió a superar a Mier. Era el minuto 58.

Con el 3-0, el LAFC levantó el pie del acelerador, dando espacio al Cruz Azul para dar un pase al frente en busca de un resultado algo más favorable de cara a la vuelta.

Pero las aproximaciones de los mexicanos no llegaron a inquietar a Hugo Lloris. EFE