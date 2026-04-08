1-3. Racing da un gran salto de altura en grupo que también tiene a Botafogo y Caracas

La Paz, 7 abr (EFE).- El Racing argentino venció este martes por 1-3 al Independiente Petrolero boliviano en los 2.800 metros de altitud del estadio Patria, en Sucre, y se instaló en la cima del Grupo E, que completan Botafogo y Caracas, cuyo enfrenamiento por la primera jornada se producirá este jueves en Río de Janeiro.

Los goles para el equipo argentino fueron obra de Gonzalo Sosa en el minuto 26, de Gastón Martirena en el 36 y Adrián Fernández en el 94. Descontó de penalti en el séptimo minuto añadido al primer tiempo el brasileño Thomaz Santos.

El partido comenzó con un equipo local calculador que tuvo las principales opciones de abrir la cuenta con un remate del colombiano Rodrigo Rivas y una aproximación del defensa brasileño Eduardo de Oliveira, que conectó mal un cabezazo.

Con el paso de los minutos, Racing fue tomando el control del juego, copando la mitad del campo y aproximándose al área rival.

Sosa consiguió abrir la cuenta después de una corrida frontal hacia el arco rival, que finalizó con un tiro raso que el arquero Jhoan Gutiérrez no pudo detener.

La respuesta del equipo boliviano fue inmediata, pero el arquero rival Facundo Cambeses frenó un remate de Rivas y luego ganó un mano a mano al mediocampista local Gustavo Cristaldo.

Sin embargo, el castigo para el equipo boliviano llegó cuando Martirena anotó el segundo gol tras un error en la salida de la defensa de Independiente Petrolero.

Antes del final del primer tiempo, el juez peruano Augusto Menéndez concedió un penalti a los locales tras verificar una falta en el VAR, que el brasileño Santos cambió por gol.

En el segundo tiempo, Independiente intentó, mediante el colombiano Rivas, igualar la cuenta, pero Cambeses, en una noche inspirada, intervino para evitar el gol.

Unos minutos después, Martirena ejecutó un gran tiro libre con un remate al ángulo que, de no ser por la gran atajada de Gutiérrez, hubiese sido el tercero para la visita.

En el epílogo, Franco Pardo salvó sobre la línea un remate de Cristaldo que pudo decretar el empate, pero segundos después Fernández puso la guinda para el triunfo macizo de la Academia argentina.

En la segunda jornada, este 15 de abril, Independiente Petrolero visitará a Caracas y Racing recibirá a Botafogo. EFE