0-0. Barracas Central empata con Vasco da Gama en su debut internacional

Buenos Aires, 7 abr (EFE).- El Barracas Central argentino debutó este martes en torneos internacionales con un empate sin goles frente al Vasco da Gama brasileño en partido de la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Florencio Sola, en el sur de Buenos Aires.

En su primer encuentro internacional, el conjunto ‘Guapo’ batalló pero no pudo imponerse ante un rival que viajó a Buenos Aires sin la mayoría de sus jugadres titulares ni el entrenador Renato Gaúcho.

La expulsión de Maximiliano Puig en el minuto 79 obligó a Barracas Central a disputar el tramo final del encuentro con un jugador menos y reforzando su sistema defensivo.

El equipo visitante fue superior en el primer tiempo, con intervenciones del portero Juan Espínola ante los remates de Claudio Paul Spinelli y una arremetida de Riquelme Avellar.

En el segundo tiempo Barracas Central creció con Tomás Porra como guía y tuvo su situación más clara con un remate de Fernando Tobio que Hugo Moura logró despejar casi sobre la línea.

En el minuto 78 el técnico del equipo local, Rubén Darío Insúa, decidió la salida de Iván Tapia y el ingreso de Puig, que un minuto después hizo una dura entrada ante Nuno Moreira, por lo que el árbitro del partido, el colombiano Carlos Andrés Betancur, lo expulsó con tarjeta roja directa.

Sobre el final el colombiano Marino Hinestroza, quien ingresó en el segundo tiempo, dispuso de una clara posibilidad de anotar para Vasco da Gama, pero no pudo acomodarse para definir y falló, mientras que en el tiempo de adición Spinelli peinó el balón de cabeza para Adson, quien remató desviado.

El próximo miércoles 15, Barracas Central disputará su segundo partido en el Grupo G, como visitante frente a Olimpia en Asunción, mientras que el día anterior Vasco da Gama recibirá en Río de Janeiro al chileno Audax Italiano. EFE