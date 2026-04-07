Zelenski vuelve a trasladar a Moscú una propuesta de tregua sobre la infraestructura energética

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes haber trasladado de nuevo a Rusia, a través de Estados Unidos, una propuesta de alto el fuego sobre la infraestructura energética, en medio de los reiterados ataques contra este tipo de instalaciones que los ejércitos de ambos países han venido intercambiando en las últimas semanas, en las cuales el dirigente ucraniano ya lamentó la falta de respuesta a otras ofertas similares.

"Si Rusia está dispuesta a detener los ataques contra nuestra infraestructura energética, estaremos dispuestos a responder de la misma manera. Esta propuesta se ha transmitido a la parte rusa a través de la estadounidense", ha declarado el mandatario ucraniano en un discurso vespertino.

Al hilo, ha afirmado estar trabajando en "la elaboración de documentos" junto a Washington, mientras Kiev "está preparando sus propuestas, reforzando el documento sobre garantías de seguridad", un elemento que ha definido como "la clave para el fin real de la guerra, para una paz duradera" y para "garantizar la confianza de la población en el proceso".

"Es importante que nuestros socios nos escuchen al respecto y que sigamos avanzando de forma productiva en las negociaciones", ha solicitado a sus aliados ante lo que ha descrito como "un gran escepticismo sobre la diplomacia", pese a que "el resultado --y si hay un resultado-- depende de todos los participantes en el proceso diplomático".

Además de pedir confianza en estas conversaciones, Zelenski también ha dado las gracias a "los socios que continúan ejerciendo presión" sobre Rusia con "sanciones apropiadas, la detención de buques petroleros y restricciones al suministro de equipos avanzados".

"Si Rusia puede permitirse esta guerra, si puede financiarla, no elegirá la paz voluntariamente. Por eso es tan importante no disminuir la presión sobre el agresor", ha manifestado antes de apuntar que, ante el "estado frágil" de los mercados globales "debido a la situación sin resolver en torno a Irán", específicamente en torno al petróleo, países productores como Rusia "podrían ahora obtener mayores ingresos", y en el caso de Moscú, ha lamentado Zelenski, "todo" lo que gane con los altos precios del crudo en la actualidad "se destinará a esta guerra".

A este respecto, el dirigente ucraniano también ha abordado la guerra de Irán y la violencia que azota Oriente Próximo, donde, ha destacado, Kiev "es un socio bienvenido y fuerte", aludiendo en concreto a la región del golfo Pérsico y señalando acuerdos en materia de defensa y economía con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania.

"Ucrania fue uno de los primeros países en adoptar una postura firme en apoyo de la región cuando comenzaron los ataques del régimen iraní, y lo hicimos de forma real y tangible", ha ensalzado al tiempo que ha reclamado que "se tengan en cuenta los intereses del pueblo iraní, para garantizar que todo se lleve a cabo con dignidad" en un proceso que persiga "una paz digna", algo que, según Zelenski, Kiev busca tanto para Ucrania como para los demás.

"Se necesita estabilidad y paz en Europa, en Oriente Próximo y el golfo, así como en otras regiones de importancia mundial, para que el mundo no se enfrente a desafíos como los causados por mercados desestabilizados, un sector energético destruido, la interrupción de la navegación, la amenaza nuclear o la inseguridad alimentaria. Todas las naciones merecen seguridad", ha reivindicado.

La tregua energética esbozada por Zelenski llega menos de una semana después de que el propio mandatario acusara a Rusia de responder con ataques a subestaciones y transformadores a una propuesta de alto el fuego dirigida también a este tipo de instalaciones, en unas declaraciones en las que también lamentó que Moscú respondiera con el lazamiento de drones a "un alto el fuego por Pascua".