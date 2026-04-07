Vance acusa a la UE de intervenir en las elecciones de Hungría porque no le gusta Orbán

Budapest, 7 abr (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, acusó este martes en Budapest "a los burócratas" de la Unión Europea (UE) de intervenir en las elecciones legislativas de Hungría este domingo porque "no les gusta" el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

"Lo que ha sucedido en este país es el peor ejemplo de la intervención extranjera que he oído o leído jamás", afirmó Vance en rueda de prensa tras entrevistarse con el mandatario húngaro.

Según el vicepresidente, "la intervención de los burócratas de Bruselas es indigna" y se debe a que "no les gusta el líder electo de Hungría".

Además, acusó a la UE, a la que Hungría pertenece desde 2004 y de la que ha recibido decenas de millones de euros en fondos desde entonces, de querer "dañar la economía de Hungría".

"No quiero decirle a los húngaros cómo tienen que votar (este domingo)", dijo Vance, al tiempo que agregó que eso es justamente lo que pide también a los burócratas de Bruselas.

Eso sí, el número dos de la Casa Blanca recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un "buen amigo" de Orbán a quién "apoya de una manera comprometida".

"Queremos ayudar lo más posible al primer ministro (Orbán) en las elecciones", agregó.

Hungría celebra elecciones el próximo 12 de abril en las que Orbán, en el poder desde 2010 con mayorías absolutas, podría perder el poder frente a su rival, el conservador Péter Magyar.

Si bien Vance se mostró confiado en que Orbán ganará los comicios, agregó que Estados Unidos mantendrá buenas relaciones con Hungría también en caso de un cambio de poder en Budapest.

"Pero Viktor Orbán va a ganar las próximas elecciones en Hungría, me siento muy seguro de eso y de nuestra continua relación positiva. ¿No es así, Viktor?", dijo Vance, a lo que Orbán asintió diciendo: "ese es el plan".

El líder opositor, Peter Magyar, reaccionó en redes sociales a las palabras de Vance, diciendo que Estados Unidos "ha soltado la mano de Viktor Orbán".

"El gobierno del Tisza considerará a Estados Unidos como un socio prioritario, tanto en su calidad de aliado de la OTAN como de socio económico", señaló el Magyar, que encabeza las encuestas.

Orbán, por su parte, agradeció en la misma rueda de prensa que "Trump y Vance apoyan a Hungría" y que al ser aliados refuerzan "la seguridad del país".

Asimismo, aseguró que los dos países apoyan los procesos de paz en el mundo y que si en 2022 Trump hubiera sido el presidente de EEUU, la guerra en Ucrania no habría estallado.

Orbán es el líder comunitario mejor aliado de Moscú y desde la invasión rusa de Ucrania, se niega a apoyar a Kiev con dinero o con armamento.

"Si Bruselas no lo hubiese imposibilitado, ya podría haber paz en Ucrania", aseguró el mandatario ultranacionalista, que suele criticar a sus socios comunitarios de "belicismo".

A cinco días de los comicios, el partido opositor Tisza, liderado por Magyar, lidera los principales sondeos de intención de voto con clara ventaja.

Una última encuesta de la semana pasada otorga a Tisza el 56 % de los votos, 19 puntos porcentuales más que el gobernante partido Fidesz, de Orbán.

Numerosos líderes de la derecha nacionalista europea y mundial, como el presidente argentino, Javier Milei, la francesa Marine Le Pen; el italiano Matteo Salvini, o Santiago Abascal, líder de Vox en España, estuvieron en las últimas semanas en Budapest para expresar su admiración y apoyo a Orbán.

Para esta misma tarde, está previsto un mitin electoral de Fidesz en Budapest, donde hablarán Orbán y Vance. EFE

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