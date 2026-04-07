Ucrania denuncia ataques contra edificios administrativos en la región de Chernígov con varios heridos

Las autoridades de Ucrania han denunciado este martes ataques de Rusia contra edificios administrativos en la región de Chernígov, donde se han registrado varios heridos, si bien todavía no se ha ofrecido un balance oficial de víctimas.

Según ha informado el gobernador de la región de Chernígov, Viacheslav Chaus, Rusia ha alcanzado en sus ataques "edificios administrativos" en Novgorod-Severski y Priluki. "Se han producido incendios en el lugar de los ataques. Los equipos de rescate y todos los servicios de emergencia están trabajando en la zona", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que hay confirmación de heridos por los bombardeos si bien "se está recabando información sobre las víctimas", por lo que todavía no hay un balance.

Este martes Ucrania ha sido escenario de amplios ataques rusos, entre ellos uno contra un autobús urbano en la ciudad de Nikopol, que ha dejado al menos tres muertos y 16 heridos. En el intercambio de ataques, el Ejército ucraniano ha matado con drones al menos a tres personas, un matrimonio y su hijo de siete años en un ataque registrado en la región rusa de Vladimir.