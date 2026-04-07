U2 lanza 'Easter Lily', su segundo EP de este año como anticipo del nuevo álbum

Dublín, 7 abr (EFE).- La banda irlandesa U2 ha vuelto a regalar a sus fans esta Pascua un trabajo sorpresa con la publicación del EP 'Easter Lily', que incluye seis nuevas canciones y una edición digital de su fanzine 'Propaganda' .

Se trata de la segunda colección de nuevo material presentado este año, después del lanzamiento del EP 'Days of Ash' el pasado febrero y mientras el cuarteto dublinés continúa con la grabación de su esperado nuevo álbum de estudio.

Ambos EPs llegan después de un largo periodo de silencio de U2 -cuyo último disco de material original 'Songs of Surrender' se remonta a un lejano 2017- y una etapa de recuperación de su batería Larry Mullen Jr., operado del cuello y espalda en 2023.

Mientras 'Days of Ash' abordaba "los tiempos caóticos del mundo que nos rodea", 'Easter Lily' parte de un lugar intimista y más reflexivo al que algunos pueden retirarse en tiempos como estos, con temas sobre "la amistad, la pérdida, la esperanza y, en última instancia, la renovación", explica la banda en un comunicado.

Como novedad, Bono deja que el guitarrista The Edge tome la voz cantante con el tema que abre este EP, 'Song for Hal', compuesto como un "lamento" sobre el confinamiento por el Covid y recuerdo del productor y amigo de la banda Hal Willner, fallecido hace seis años.

Otras canciones como 'In a Life' celebra la amistad; 'Scars' habla de "motivación y aceptación" y 'Resurrection Song' se adentra en "un viaje por carretera hacia lo desconocido con un amor o un amigo".

Y en un guiño a la espiritualidad de la Pascua, U2 califica de "devocional" el tema 'Easter Parade', con el que da la bienvenida a "la nueva vida, el renacimiento y la resurrección", mientras que 'COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)' es una nana para padres de niños atrapados en la guerra.

Bono revela en la nota que el título de este nuevo EP es un pequeño homenaje al álbum 'Easter' de Patti Smith: "me dio tanta esperanza cuando se publicó en 1978. Aún no había cumplido los 18".

También envió un mensaje para los seguidores que esperan con impaciencia su próximo disco de estudio, que calificó de "cañero, desordenado y chirriante colorido", un trabajo, prometió, concebido para tocarlo en directo, "que es donde U2 se siente como en casa". EFE