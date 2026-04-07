Trump acepta extender su ultimátum contra Irán por dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado "supender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán a escasas dos horas de que el mismo venza.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", ha anunciado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado a través de su red social, en el cual ha especificado que "se tratará de un alto el fuego recíproco".

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que la adopción de esta decisión llega tras haber mantenido una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien este martes ha pedido a Washington extender dicho ultimátum por dos semanas.