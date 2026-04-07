Temas del día de EFE News Latino del martes 7 de abril de 2026

MISIÓN ARTEMIS

Miami - Los astronautas de Artemis II abandonan la esfera de influencia de la Luna y preparan la nave Orión para volver a la Tierra, donde el equipo de la NASA conversará con ellos a distancia sobre su experiencia tras una exitosa jornada del lunes que marcó el regreso humano al satélite en más de medio siglo.

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IRÁN GUERRA

Washington - Se cumple el ultimátum dado por el presidente Donald Trump para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, fijado inicialmente para las 20.00 horas de Washington (02.00 horas), mientras continúan los contactos indirectos entre ambos bandos.

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EEUU CUBA

Miami - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un informe sobre los médicos de Cuba en un momento en el que Estados Unidos está sancionando a gobiernos latinoamericanos que usen este programa de La Habana, pese a que países como México se resisten.

EEUU INMIGRACIÓN

Miami - La Corte Federal de Apelaciones considera medidas contra el centro de detención migratorio 'Alligator Alcatraz' al escuchar los argumentos orales de los grupos ambientalistas que presentaron una demanda contra el sitio, emblema de la política antimigrante del presidente Donald Trump.

EEUU ELECCIONES

Miami - Clay Fuller, respaldado por Donald Trump, y el demócrata Shawn Harris se enfrentan hoy por el escaño congresional que dejó vacante Marjorie Taylor Greene, quien renunció tras una ruptura política con el presidente en una elección que podría influir en el equilibrio político en el Congreso de Estados Unidos.

AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- EEUU NATURALEZA.- Decenas de personas esperan con teleobjetivos, cámaras y prismáticos para inmortalizar a la última estrella de Nueva York, no es un actor de cine ni un político de alto rango, sino un pájaro de apenas 20 centímetros que se ha hecho viral en las redes sociales por el peculiar balanceo rítmico con el que se mueve. (foto) (video)

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa la primera retrospectiva norteamericana de Marcel Duchamp en 50 años, con una recopilación de obras hechas por el artista durante sus seis décadas de trayectoria.

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