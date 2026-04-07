Tchouaméni se perderá la vuelta en el Allianz Arena por acumulación de amonestaciones

El centrocampista francés del Real Madrid Aurelien Tchouaméni se perderá el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo miércoles 15 de abril ante el Bayern Múnich alemán por acumulación de amonestaciones.

El mediocentro madridista, fijo e indiscutible en el once titular, vio una amarilla en el tramo final de la primera mitad ante el conjunto bávaro y no podrá ayudar a sus compañeros en el intento de remontada en el Allianz Arena tras la derrota por 1-2 de este miércoles en el Santiago Bernabéu.

La buena noticia para el técnico merengue, Álvaro Arbeloa, fue que los delanteros Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, el centrocampista Jude Bellingham y los defensas Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que eran el resto de jugadores que tenía apercibidos, no vio ninguna tarjeta y podrán ser de la partida en Múnich.

Tampoco Vincent Kompany, entrenador del Bayern, tendrá bajas por sanción ya que sus dos futbolistas que corrían el riesgo de perderse la vuelta en el caso de ser amonestados, el lateral austriaco Konrad Laimer y el central francés Dayot Upamecano, no vieron ninguna amarilla.