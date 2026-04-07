Suárez-Quiñones pide colaboración para identificar a autores de los incendios de este inicio de año, "80 en León"

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha pedido "colaboración" para identificar a los autores de los incendios que se han producido desde inicios de año, 80 de ellos en la provincia de León.

El consejero, en declaraciones a medios antes de participar en unas jornadas en Valladolid, se ha referido al último en Busdongo de Arbas (León) para lamentar que al igual que este, "gran parte" de los "80 incendios forestales" en León han sido "provocados".

"No sé si les pareció poco lo que sufrimos el año 25, en agosto, para que haya personas que sigan intentando atacar el medio natural y poniendo en riesgo a las personas", ha criticado para hacer una llamada a la "responsabilidad y a la colaboración con las autoridades en la identificación de los autores".

"Y desde luego pedir algo de sensatez a estas personas que ponen en riesgo nuestro patrimonio, la integridad y la vida de las personas", ha zanjado.