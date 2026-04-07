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Squirrel firma un préstamo sindicado de 22,5 millones con varias entidades financieras, entre ellas el ICO

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Squirrel Media ha firmado un préstamo sindicado por importe de 22,5 millones de euros, "en condiciones competitivas de mercado", con un grupo de entidades financieras nacionales de carácter público-privado, entre las que se encuentra el Instituto de Crédito Oficial (ICO), según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La financiación cuenta con un plazo total de amortización de seis años y de su importe total, 20 millones de euros se asignarán a la inversión en nuevo contenido audiovisual de alta calidad e interés comercial para todos los mercados de habla hispana, portuguesa e italohablante.

El resto, 2,5 millones de euros, se destinarán a la recompra y amortización anticipada del bono MARF de 20 millones de euros que Squirrel emitió en noviembre de 2023, con vencimiento previsto a finales de 2026, del que permanecían pendientes de amortización 5,1 millones de euros.

"Con esta operación, Squirrel refuerza su estructura financiera y patrimonial, incorpora nuevos socios financieros de primer nivel a su pool bancario, impulsa el crecimiento de sus activos productivos en una de sus principales verticales de negocio y cancela íntegramente la citada emisión de bonos, estableciendo una estructura de financiación más alineada con su ciclo de generación de valor a largo plazo", ha destacado la compañía.

Así, Squirrel ha destacado que esta operación se enmarca en su estrategia de fortalecer su balance, optimizar su estructura de financiación y dotarse de mayores recursos para continuar impulsando su crecimiento a largo plazo.

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