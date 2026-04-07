Sheinbaum minimiza el impacto de los "pocos" bloqueos de transportistas y ofrece diálogo

Ciudad de México, 7 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que los bloqueos de transportistas registrados durante el paro ayer fueron "pocos" y que se pudo facilitar "vías alternas" para los vehículos perjudicados, al tiempo que volvió a reiterar la oferta de diálogo con los manifestantes.

Las protestas fueron convocadas por un grupo de transportistas que acusa falta de seguridad en las carreteras y exige mayores garantías para su actividad.

"Fueron realmente pocos bloqueos. (En) muchos de ellos se pudo hacer una vía alterna para que no tuvieran tanto problema los vehículos, tanto de carga como de pasajeros, para poder pasar (...) Realmente no fue lo que habían dicho que iba a ser. Y se atiende, siempre va a haber diálogo", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde la Ciudad de México.

Las protestas fueron convocadas por un grupo de transportistas que acusa falta de seguridad en las carreteras y exige mayores garantías para su actividad.

Subrayó que la mayoría de las retenciones que los manifestantes habían instalado en varios estados se "levantaron", aunque precisó que permanecen algunos en Guanajuato (centro) y Baja California (noroeste), por lo que se "está hablando" con los transportistas que convocaron un parón nacional.

No obstante, Sheinbaum afirmó que ese diálogo no va a pasar por dar dinero a las organizaciones, ya que se proporciona de "manera directa" al trabajador.

"Antes (el dinero) se le daba a una organización. El líder recibía el dinero y el líder repartía dinero a los que eran parte de esa organización", dijo sobre un modelo que dio por acabado.

El paro nacional convocado este lunes por un sector de transportistas generó 11 bloqueos parciales o totales en distintas carreteras del país, con afectaciones consideradas “focalizadas” y participación reducida, según expusieron autoridades del Gobierno de México.

En una conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que las movilizaciones se han registrado en nueve entidades federativas. EFE

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