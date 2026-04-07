Seúl asegura 60 millones de barriles adicionales de crudo para mayo ante conflicto en Irán

Seúl, 7 abr (EFE).- Corea del Sur dijo este martes que ha asegurado 60 millones de barriles adicionales de crudo para mayo procedentes de rutas y proveedores alternativos, en un intento por compensar las interrupciones derivadas del cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

Con este volumen, el país ha garantizado hasta ahora un total de 110 millones de barriles, incluidos 50 millones para abril, procedentes de 17 países, entre ellos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Canadá, explicó el viceministro de Industria, Yang Ghi-wuk, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

El funcionario indicó que las cantidades aseguradas equivalen aproximadamente al 60 % y 70 % del suministro mensual habitual de crudo para abril y mayo, respectivamente.

En cuanto a la nafta, materia prima clave para la industria petroquímica, Yang dijo que el Gobierno prevé que las importaciones alcancen alrededor del 70 % del nivel registrado en abril del año pasado, aunque el suministro total podría cubrir entre el 80 % y el 90 % de la demanda habitual al sumar la producción nacional.

En paralelo, el jefe del Gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, inicia este martes una gira por Kazajistán, Omán y Arabia Saudí con el objetivo de asegurar suministros adicionales de crudo y nafta, y reforzar la cooperación con países que ofrecen rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

Corea del Sur es especialmente vulnerable a las disrupciones en Oriente Medio, de donde importa cerca del 70 % de su petróleo, 95 % del cual transita por Ormuz. También importa alrededor del 20 % de su gas natural y poco más del 50 % de su nafta de la región. EFE