Sanidad indemnizará a la familia de una paciente que murió por pancreatitis tras 36 horas en Urgencias en un hospital

La compañía aseguradora de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años fallecida por una pancreatitis aguda tras pasar 36 horas en Urgencias del centro hospitalario sin ser atendida.

Así lo ha informado en un comunicado la asociación El defensor del paciente, cuyos letrados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre han alcanzado un acuerdo por el que el seguro de Sanidad y el del Consorcio indemnizarán con ese importe a la familia de la fallecida, que permaneció en un box en espera de cama desde las 00:12 horas del día de su ingreso hasta las 07:32 horas del día siguiente, cuando se firmó su fallecimiento.

Según señala la entidad, en ese tiempo "no consta un registro de constantes, ni analíticas ni exploración alguna más que la de su entrada en el hospital". El acuerdo se alcanzó en el marco de un procedimiento administrativo, una vez interpuesta la reclamación patrimonial contra la sanidad pública en la que pedían la condena a indmenizar a la familia de la paciente fallecida "por los daños y perjuicios sufridos por la negligencia médica cometida".

Los hechos se remontan al 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió al servicio de Urgencias del Consorcio Hospital General Universitario de València por dolor abdominal, vómitos de horas de evolución, y sensación de hinchazón abdominal. A su llegada a Urgencias, se le realizó una exploración y diversas pruebas médicas, entre ellas una ecografía abdominal, cuyos hallazgos fueron de vesícula poco distendida con litiasis, de paredes finas sin dilatación de la vía biliar, según describe la asociación.

Posteriormente, se contactó con cirugía general y digestiva para valoración, y se diagnosticó pancreatitis aguda biliar, por lo que procedió a su inmediato ingreso en hospitalización. Según figura en los informes médicos, no existían camas en hospitalización ni sala de tratamiento libres para poder trasladar a la paciente, por lo que permaneció en el box de Urgencias a la espera de tratamiento.

Allí estuvo "36 horas a la espera de que alguien la atendiera" pero "finalmente falleció sola esperando en el box de Urgencias, sin que ningún facultativo, médico ni personal sanitario de ningún tipo lo advirtiera". Para cuando se percataron del fallecimiento "ya era tarde, y no se pudo hacer nada para reanimar a la paciente y evitar su muerte", añade la entidad.

La asociación señala que la pancreatitis aguda "puede presentarse en formas leves, que representan la mayoría de los casos y tienen una evolución favorable con baja mortalidad, o en formas graves, que implican inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo orgánico múltiple, con una mortalidad que puede superar el 30 po ciento".

La pancreatitis grave requiere "vigilancia estrecha y tratamiento intensivo, ya que su evolución rápida puede poner en riesgo la vida del paciente. Por eso es fundamental utilizar escalas pronósticas y monitorizar continuamente al paciente para detectar a tiempo signos de gravedad y mejorar el pronóstico".

Sin embargo, "nada de esto fue realizado por el personal sanitario del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, lo que derivó en la muerte innecesaria de una paciente, abandonada en el box de Urgencias". La entidad subraya que la paciente tenía "altas esperanzas y expectativas de curación" pero "ante la inacción y pasividad del personal médico-sanitario fue privada de la posibilidad de un tratamiento médico que pusiera remedio y fin a la pancreatitis aguda, lo que llevó de forma irremediable a su prematura muerte".

"MÍNIMO DE ATENCIÓN"

Desde la asociación entienden que estas actuaciones médicas "son fácilmente evitables, pues se trata de prestar un mínimo de atención en el estado de los pacientes que se encuentran dentro de las instalaciones del hospital".

"No es de ninguna manera aceptable que la paciente permaneciera un día y medio en un box de Urgencias sin que ningún médico, facultativo, enfermera o trabajador sanitario de cualquier tipo ni siquiera se acercara a esta paciente", ha zanjado.