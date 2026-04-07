Samsung prevé beneficio operativo récord de 38.000 millones de dólares en primer trimestre

Seúl, 7 abr (EFE).- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics espera un beneficio operativo récord de alrededor de 57,2 billones de wones (unos 38.000 millones de dólares) para el primer trimestre de 2026, multiplicando por más de ocho el resultado del mismo período de 2025, anunció este martes la empresa.

Según el informe de previsiones publicado por la firma surcoreana, la facturación por ventas del mayor fabricante mundial de chips de memoria se elevó hasta un nuevo máximo de 133 billones de wones (unos 88.200 millones de dólares) entre enero y marzo.

Esto supondría un incremento cercano al 68 % interanual frente a los 79,14 billones de wones (52.514 millones de dólares) registrados en el primer trimestre del año pasado.

Con respecto al trimestre anterior, el cuarto de 2025, el fabricante de semiconductores tiene previsto superar con creces un beneficio operativo que ya fue un récord con 20,07 billones de wones (13.318 millones de dólares).

Como es habitual en sus previsiones de resultados, la empresa no facilitó estimaciones sobre su beneficio neto ni desglosó datos por divisiones de negocio.

No obstante, se cree que el crecimiento se debió en gran parte al sólido desempeño de su división de soluciones para dispositivos (DS), que incluye el negocio de semiconductores, según la agencia local de noticias Yonhap.

Se espera que el conglomerado surcoreano publique su informe financiero final correspondiente al primer trimestre a finales de este mes.

El gigante surcoreano anotó en todo 2025 un beneficio neto de 45,2 billones de wones (unos 30.000 millones de dólares) y un beneficio operativo de 43,6 billones de wones (unos 29.000 millones de dólares) ante el firme desempeño de su división de chips ante la alta demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial.

Tras la publicación del informe de previsiones, las acciones del gigante de la tecnología se dispararon un 2,41 % en la primera hora de negociaciones de la Bolsa de Seúl, por encima del rendimiento del principal índice del parqué surcoreano, el Kospi, que subía un 1,86 %. EFE