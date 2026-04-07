Rüdiger: "Los dos goles que encajamos son dos regalos"

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger ha asegurado que los dos goles encajados en la derrota ante el Bayern de Múnich (1-2) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones fueron "un regalo", además de recalcar que "el mejor jugador" del conjunto bávaro "fue el portero".

"Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Para mí, los dos goles que encajamos son dos regalos. En la segunda parte necesitamos más", señaló en declaraciones a Movistar+. "Nosotros hablamos de esas cosas, de no perder fácil balones y mira, los dos goles. A este nivel, es muy peligroso", añadió.

A pesar de todo, afirmó que tienen fe para el partido de vuelta. "Claro, siempre", advirtió. "Estamos vivos, todo fue el gol de Mbappé. Tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final no los conseguimos", explicó el zaguero alemán.

Por último, Rüdiger recalcó qué les ha faltado para haber conseguido un resultado mejor este martes. "Necesitamos tirar más al puerta, pero yo creo que el mejor jugador del Bayern fue el portero, Neuer", finalizó.