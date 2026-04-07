Putin ordena crear una comisión para paliar efectos de las inundaciones en el sur del país

Moscú, 7 abr (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó este martes crear una comisión gubernamental para mitigar las consecuencias de las devastadoras inundaciones en el sur del país, que afectaron, en primer lugar, a la república de Daguestán.

“Necesitamos crear una comisión gubernamental especial para liquidar las consecuencias de las inundaciones en la república de Daguestán”, declaró el presidente en una reunión con ministros y gobernadores para abordar la situación.

Agregó que la comisión, que encabezará el ministro de Situaciones de Emergencias, Alexandr Kurenkov, debe ser creada “a la mayor brevedad posible”.

El ministro de Recursos Naturales, Alexandr Kozlov, informó, por su parte, que las autoridades meteorológicas han emitido una nueva alerta para el día 11 de abril y se espera “la tercera ola de las inundaciones” en la región, que ya dejaron seis muertos, según los últimos datos.

Desde el Ministerio de Sanidad informaron de que las intensas lluvias inundaron las instalaciones de más de 40 centros sanitarios.

Las autoridades locales cifraron previamente en más de 15.000 las personas que tienen derecho a recibir asistencia financiera del Estado como damnificados por el mal tiempo.

El Ministerio de Emergencias informó además que las fuertes inundaciones en el sur de Rusia y la amenaza del desbordamiento de un embalse habían obligado a evacuar a más de 4.000 personas en Daguestán.

Las fuertes lluvias llevaron también a la rotura del embalse de Gedzhuj, en la antigua localidad de Derbent.

Mientras, las redes sociales se han llenado de desgarradoras imágenes de las zonas afectadas por las riadas que publican los lugareños en un intento de atraer más atención hacia la situación.EFE

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