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Prisión de cinco meses a activista marroquí por incitar protestas contra alza de gasolina

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Rabat, 7 abr (EFE).- La Justicia marroquí condenó a cinco meses de prisión firme a un activista sindical de 53 años por publicar mensajes en Facebook que incitaban a protestas contra el alza de los precios de los combustibles, motivada por la guerra de Irán.

El fallo, dictado por el Tribunal de Primera Instancia de la localidad de Temara, al sur de la capital de Rabat, impone además a Hasan al Dud una multa de 5.000 dirhams (unos 450 euros), según la página web del Ministerio marroquí de Justicia.

El procesado, empleado municipal y militante de la Confederación General del Trabajo (CGT), fue detenido el 19 de marzo tras una serie de publicaciones en su perfil de Facebook entre el 16 y el 18 de ese mes, en las que llamaba a los marroquíes a organizar "marchas masivas" contra el encarecimiento de los carburantes.

Las autoridades marroquíes autorizaron el pasado 15 de febrero una subida superior al 10 % en el precio de la gasolina, aunque adoptaron medidas paralelas para salvaguardar el poder adquisitivo de la población.

El pasado jueves, el Gobierno de Marruecos decidió inyectar 1.648 millones de dirhams mensuales (175 millones de dólares) en subsidios para estabilizar precios de productos energéticos ante las repercusiones de la guerra en Irán que estalló el pasado 28 de febrero, que disparó los costes internacionales.

Entre estas medidas, decenas de miles de transportistas profesionales recibirán 3 dirhams por litro de combustible consumido entre el 15 de marzo -fecha del repunte de 2 dirhams en gasolina en Marruecos- y el 15 de abril, por un subsidio total de 648 millones de dirhams (69,24 millones de dólares). EFE

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