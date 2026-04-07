Parlamento aplaza por tercera vez el debate para aprobar nueva ley de minas en Venezuela

Caracas, 7 abr (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela avanzó este martes con la aprobación de otros 60 artículos del proyecto de Ley de Minas, incluyendo regalías y tributos, pero volvió a aplazar el fin de la segunda discusión necesaria para dejar sancionada la norma, que abre el sector a inversión privada y extranjera ante el interés expreso de EE.UU. en el oro venezolano.

Después de tres horas de discusión y tras aprobar el artículo 115, de 130 que se estima tiene la norma, el diputado chavista Orlando Camacho pidió diferir la discusión para otra sesión legislativa, una propuesta que fue aprobada por "extraordinaria unanimidad", según afirmó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien dirigió el final del debate.

Entre los 60 artículos aprobados en la plenaria, se destaca el artículo 91, que establece que el pago de regalías al Estado venezolano de hasta 13 % sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.

De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minería será el encargado de determinar los "parámetros necesarios" para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir "en dinero o en especie".

Asimismo, del artículo 94 al 98 se estableció el régimen tributario para el sector, que incluye una alícuota de "hasta 6 %" como impuesto a la minería.

Entre los tributos exentos para las actividades mineras se incluye el impuesto a los grandes patrimonios y contribuciones especiales a los fondos relacionados con ciencia, deporte, antidrogas, así como la contribución establecida en la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social.

Las actividades mineras tampoco están sujetas a tributos estadales o municipales.

Los diputados también aprobaron artículos relacionados con las concesiones que serán de 30 años, pudiendo prorrogarse por dos períodos consecutivos de hasta 10 años, así como contratos para la minería, el registro del sector, y las escalas de la actividad, que en los artículos 79 al 82 son identificadas como "Pequeña", "Mediana" y "Gran minería".

Si es sancionada por el Parlamento, esta legislación sustituiría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.

Este proyecto de ley fue impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la visita a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien aseguró que empresas de sus país tienen deseos de operar en Venezuela.

Después de esa visita, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que autoriza a empresas de EE.UU. a hacer algunas actividades relacionadas con explotación y comercialización de oro venezolano. EFE

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