Agencias

Pakistán condena los ataques iraníes a Arabia Saudí e insiste en sus esfuerzos para rebajar el conflicto

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha condenado este martes los ataques iraníes contra una refinería en Arabia Saudí, al tiempo que ha insistido en sus esfuerzos para rebajar el conflicto, cuando quedan horas para que expire el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán para que acepte sus exigencias y reabra el estrecho de Ormuz.

En un mensaje en redes sociales, Sharif ha desvelado una llamada con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. "Transmití la inquebrantable solidaridad de Pakistán con el Reino de Arabia Saudí. Condené el ataque de hoy contra la instalación petrolera de Al Jubeil. Estamos hombro con hombro con nuestros hermanos y hermanas saudíes", ha indicado.

En este sentido, ha valorado la "contención" de Riad y el liderazgo "sabio y prudente" de Bin Salman para no escalar el conflicto, para después recalcar el compromiso de Pakistán con "impulsar los esfuerzos de paz para la desescalada en la región".

Estados Unidos ha asegurado este martes que ha cumplido "en gran medida" sus objetivos en Irán, por lo que ha vaticinado que la guerra concluirá "muy pronto", si bien ha advertido a Irán que depende de ellos cómo acabará el conflicto, cuando Washington ha lanzado un ultimátum que caduca en poco menos de 12 horas y con el que amenaza con arrasar el país si no acepta una tregua y la reapertura del paso de Ormuz.

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