Pablo Urdangarín saca su lado más bromista tras la Semana Santa de la Familia Real: "¿Alguien quiere responder por mí?"

Aunque por separado, y de una manera muy diferente, la Familia Real ha exprimido al máximo la Semana Santa. Los Reyes Felipe y Letizia optaron por quedarse en Madrid para disfrutar del regreso a casa por unos días de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y además de asistir a la procesión del Silencio en el barrio de Carabanchel el Viernes Santo -un acto que no estaba previsto en su agenda y en el que se mostraron de lo más cercanos y cariñosos con los vecinos-, la Reina y sus hijas no se perdieron el último de los 4 conciertos de Rosalía en el Movistar Arena, al que llegaron con el show ya empezado para intentar pasar desapercibidas.

Además, Don Felipe hizo una escapada exprés a Palma de Mallorca para reencontrarse con sus amigos y arropar a su madre, ya que la Reina Sofía -en unas fechas especialmente complicadas por el reciente fallecimiento de su hermana Irene de Grecia- no faltó a su tradicional cita en Pascua con la isla balear, donde ha pasado varios días acompañada por las infantas Elena y Cristina, y por sus nietas Victoria Federica e Irene Urdangarín, antes de poner rumbo a Murcia para ver sus procesiones de Jueves y Viernes Santo con sus hijas.

En cuanto al Rey Juan Carlos, el Emérito ha escogido la Semana Santa para realizar su primera visita a España en lo que llevamos de 2026, y el domingo aterrizaba por sorpresa en Sevilla para asistir a la reaparición de Morante de la Puebla en la corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza. Un viaje relámpago en el que ha podido ver a doña Elena y a sus nietos Froilán y Victoria Federica -acompañada por su novio Jorge Navalpotro- antes de abandonar nuestro país en la mañana de este lunes para viajar a Cascais, Portugal, donde pasará unos días.

Mientras tanto, Pablo Urdangarín no ha tenido vacaciones, sino que ha cumplido con sus compromisos deportivos con el Fraikin BM Granollers, que en su último partido -en plena Semana Santa- ha empatado en el último minuto contra el Logroño La Rioja para frustración y enfado del hijo de la infanta Cristina, que no podía creerse que la victoria se les escapase de las manos antes del pitido final.

Tras su enfado y tristeza inicial, sus compañeros de equipo han conseguido devolverle la sonrisa, y ha sido cuando se dirigía a una terraza para tomar algo con ellos cuando Europa Press ha preguntado al sobrino del Rey por la intensa Semana Santa de toda la Familia Real.

Haciendo gestos con la cara deslumbrado por el foco de la cámara, Pablo ha sacado su lado más bromista y no ha dudado en dirigirse a sus amigos y comentarles "¿alguien quiere responder por mí?" sin revelar si ha podido hablar con sus abuelos o con su madre para ver cómo han vivido estos días.