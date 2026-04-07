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OMC lanza la campaña '#noteenREDES, habla con tu médico' para alertar de la desinformación sanitaria en redes sociales

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La Organización Médica Colegial (OMC) ha lanzado la campaña audiovisual '#noteenREDES, habla con tu médico', para alertar sobre la desinformación sanitaria en redes sociales y "advertir del riesgo" de las pseudoterapias y el intrusismo.

Esta campaña está adaptada a los lenguajes y formatos de Instagram, TikTok y Youtube, y desmontan algunos de los "contenidos virales más extendidos" entre adolescentes.

Entre estos contenidos se encuentran productos "mágicos", promesas ilusorias, tratamientos milagrosos en salud mental, dietas sin respaldo científico y otros cuidados basados en mitos y recomendaciones sin base científica. Estos vídeos muestran la "facilidad" con la que cualquiera puede caer en mensajes seductores, pero de alto riesgo para la salud individual o colectiva, como puede ser el movimiento antivacunas.

CONTRASTAR LA INFORMACIÓN CON PROFESIONALES

Esta campaña, enmarcada en la línea de acción de la OMC contra las pseudociencias y pseudoterapias, ha recordado que los ciudadanos tienen derecho a tomar decisiones sobre su estado de salud "basándose en la información realizada por un médico colegiado y habilitado para el ejercicio".

Su mensaje deja claro que "no hay que dejarse engañar" por vídeos virales, y que hay que consultar "siempre en fuentes oficiales", desconfiando de soluciones mágicas, y contrastando la información con profesionales.

Esta campaña responde al "deber deontológico de la profesión médica" de velar por la calidad y la seguridad de la atención sanitaria, también en el entorno de la comunicación digital.

Por todo ello, y coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Salud, la Organización Médica Colegial y los Colegios de Médicos, animan a las instituciones sanitarias, académicas y científicas, las organizaciones de pacientes, profesionales de la comunicación y a toda la ciudadanía a "difundir y compartir los vídeos con el hashtag #noteenREDES para amplificar un mensaje esencial: tu salud no es reto un viral, contrástala siempre con profesionales".

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