Agencias

Muere un aficionado de 87 años que sufrió un paro cardiaco durante el Eintracht-Colonia del domingo

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El aficionado, de 87 años y socio del Eintracht, que sufrió un paro cardiaco durante el partido de la jornada 28 de la Bundesliga alemana entre 'Las Águilas' y el 1. FC Colonia, falleció ese mismo domingo en el hospital.

"El Eintracht lamenta informar que el espectador que requirió atención médica de urgencia durante la segunda mitad del partido del domingo contra el 1. FC Colonia falleció el domingo en el hospital", relató el club en un comunicado emitido en sus redes sociales.

El aficionado, de 87 años, socio y abonado del Eintracht "desde hace mucho tiempo", sufrió un paro cardiaco durante el encuentro de la jornada 28 de la Bundesliga. "Aunque se le practicó reanimación cardiopulmonar en el lugar, su estado no pudo estabilizarse", lamentó el Eintracht.

"La familia del Eintracht está profundamente apenada. Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con la familia y los amigos del fallecido. Agradecemos a los servicios de emergencia que inicialmente lucharon con tanto éxito, aunque finalmente en vano, para salvar la vida de nuestro seguidor, y a todos los aficionados y visitantes por su apoyo incondicional durante estos esfuerzos", concluyó el mensaje.

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