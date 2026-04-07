Luis Planas inaugurará el Congreso Nacional de Regantes, que piden "fortalecer" ayudas si la guerra en Irán se alarga

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugurará el próximo martes el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) celebrará en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) entre el 13 y el 17 de abril. Lo hará en un contexto en el que la actividad agraria se está encareciendo por la subida de los costes de producción, especialmente la energía y los fertilizantes, debido a la guerra en Irán.

El Gobierno ya ha aprobado un plan de ayudas directas para el sector. Aún así, Fenacore ha recalcado que comparte la postura del resto del sector agrario al advertir que será necesario "ampliarlo y fortalecerlo" si el conflicto se prolonga. "Estas ayudas deben intensificarse para aliviar los costes, blindando la competitividad del campo y evitando que esta situación repercuta en el bolsillo de los consumidores", ha indicado.

Este es el último tema que ha irrumpido en la organización del Congreso, que Fenacore organiza con la colaboración de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II. Al margen de ello, el encuentro reunirá a representantes de comunidades de regantes, investigadores, técnicos, empresarios del sector agrícola y políticos para tratar sobre el futuro del regadío español, con la IA y las aguas subterráneas como elementos clave.

Entre otras cosas, la organización de regantes ha avanzado que el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, presidirá la mesa de las comunidades autónomas (CCAA), en la que participarán varios consejeros autonómicos. En ella se abordarán los principales retos en materia de gestión del agua que afectan a las autonomías, como la disponibilidad de recursos y la coordinación entre administraciones para afrontar un escenario marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos.

Además, el secretario general de Irrigants d'Europe, Adriano Battilani, analizará el principio Water Efficiency First (WEFF), que forma parte de la nueva Estrategia Europea de Resiliencia del Agua y que "prioriza medidas de ahorro antes de recurrir a nuevas fuentes o infraestructuras, algo en lo que España ya lleva trabajando muchos años". Esta asociación agrupa a los regantes de España, Italia, Francia y Portugal y Fenacore, que fue fundadora, ostenta en la actualidad la vicepresidencia.

A su vez, el evento tratará otros aspectos como la Ley de Evaluación Ambiental, la planificación hidrológica del 4º ciclo (2028-2033), la modernización de los regadíos, los proyectos de PERTE en las comunidades de regantes y otros planes europeos como CO2Framed y Life Triplet, en el que participan Fenacore y CUAS Mancha Occidental II.