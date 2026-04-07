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Los países iberoamericanos debatirán cómo erradicar la violencia y la pobreza infantiles

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Zamora (España), 7 abr (EFE).- Los Gobiernos iberoamericanos se ocuparán de la erradicación de la violencia ejercida contra los niños y los adolescentes y de la pobreza infantil el próximo 29 de abril en la ciudad española de Zamora.

Será en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, preparatoria de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno de noviembre en Madrid, informó este martes con un comunicado el Ministerio de Juventud e Infancia de España.

El encuentro será organizado por el propio ministerio y la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

Los diagnósticos, debates y propuestas girarán en torno a temas como el maltrato infantil en los ámbitos familiar, comunitario, educativo y digital.

En este sentido, se promoverá el intercambio de experiencias legislativas y programáticas, así como el desarrollo de la cooperación regional para prevenir, detectar y combatir este fenómeno tanto en entornos físicos como digitales.

Del mismo modo, los participantes hablarán de cómo acabar con la pobreza infantil, considerada un desafío estructural pese a la diversidad económica de las sociedades iberoamericanas.

La reunión ministerial se centrará en el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y avanzadas orientadas al objetivo común de que ningún niño o adolescente de Iberoamérica viva en la pobreza en 2030.

A este respecto, la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, insistirá en la necesidad de una prestación universal por crianza. EFE

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