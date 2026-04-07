Los iraníes, angustiados ante la idea de quedarse sin luz si Trump cumple sus amenazas

Teherán, 7 abr (EFE).- Muchos iraníes viven este martes entre la angustia y la preocupación ante el nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir las plantas eléctricas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, y con la esperanza de que se cierre algún tipo de acuerdo antes del fin del plazo.

Tras retrasar varias veces su ultimátum, Trump ha dado a Irán hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles) para reabrir el estratégico estrecho y si no sucede desatará "el infierno" contra el país persa.

Los vecinos de Teherán se han acostumbrado a vivir de alguna manera con los bombardeos diarios de Estados Unidos e Israel tras 39 días de guerra, pero la destrucción de las plantas energéticas presenta un nuevo escenario que nadie quiere: no tener luz.

“Si de verdad ataca todas las centrales, la vida va a ser imposible”, dijo a EFE Marjan, una ama de casa de 40 años.

Esta mujer afirma que apoyó la guerra al principio con la esperanza de que se produjera un cambio de sistema político y se pasase de la República Islámica a un sistema laico y democrático.

Pero pasadas las cinco semanas de guerra ha cambiado de opinión, el Gobierno no ha caído y la amenaza de Trump ha calado ante el miedo de quedarse sin electricidad, comunicaciones o incluso agua, ya que muchos edificios usan bombas eléctricas.

“Estoy preocupada y angustiada por lo que pueda pasar. No sé qué vamos a hacer si eso ocurre. Sería terrible vivir en la oscuridad, sin agua y sin poder comunicarnos”, indicó Marjan.

Teme además las consecuencias a largo plazo y que este ataque a infraestructuras retrase al país y empobrezca a los iraníes.

Farnaz, ama de casa de 62 años, comparte ese miedo a quedarse sin luz: “Hoy sin electricidad no se puede hacer nada”.

“He vivido muchas épocas difíciles en este país, pero lo que estamos sintiendo ahora es distinto”, aseguró a EFE.

La mujer considera que al final los que sufren las consecuencias de la guerra son las personas normales, las familias.

“Yo solo quiero tranquilidad, que mis hijos y nietos puedan vivir en paz”, dice.

A unas horas de que se alcance el plazo, EE. UU., Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, según el medio estadounidense Axios.

El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos; así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

En Teherán son muchos los que esperan que se llegue a algún acuerdo. EFE