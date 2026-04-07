Lluvia, olas y viento ponen en aviso a 5 CCAA, con rachas de viento superiores a 70 km/h

La lluvia, las tormentas, el viento y las olas pondrán este martes en aviso a Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, habrá precipitaciones puntualmente fuertes (superiores a 15 litros por metro cuadrado por hora) y acompañadas de tormentas en zonas del oeste de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía, y en Extremadura y zonas limítrofes.

Asimismo, se podrían registrar rachas de más de 70 kilómetros por hora (km/h) en la Cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León, Andalucía y en Extremadura. En concreto, los avisos por viento estarán en Huelva; Ávila y Salamanca; Badajoz y Cáceres; y los de lluvia, en Ávila; Badajoz y Cáceres. Asimismo, estarán en aviso por tormenta Ávila, León, Palencia, Valladolid, Salamanca y Zamora; Badajoz y Cáceres; A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra; y lo estarán por olas en A Coruña, La Palma y El Hierro.

AEMET ha señalado que la entrada de una vaguada asociada a una masa de aire frío y sus frentes asociados dejarán este martes cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. En este sentido, espera que las precipitaciones puedan dejar acumulados importantes en el oeste del Sistema Central y de la Cantábrica.

A su vez, también apunta a que podrán ser puntualmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía y en Extremadura y zonas limítrofes. El organismo estatal no descarta tampoco que puedan ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo menudo. Más allá de ello, prevé cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas en Canarias. Allí se registrarán precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde. En el resto de zonas, habrá intervalos nubosos.

Por otro lado, se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. A su vez, también se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, podrá dar lugar a chubascos de barro puntuales.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET indica que las máximas estarán en descenso en la mitad occidental de la Península y que asimismo éste podrá ser notable. En el tercio oriental y el Estrecho se prevén pocos cambios. Por otra parte, las mínimas estarán en ascenso ligero en la Península, que podrá ser notable en el Cantábrico oriental, y descensos en el cuadrante nordeste.

En lo que se refiere a Baleares, subirán las máximas y se registrarán pocos cambios en las mínimas. Mientras tanto, en Canarias habrá un descenso generalizado de los termómetros, que será más acusado en cumbres y medianías.

Por último, AEMET ha indicado que habrá vientos de componentes sur y oeste, en general moderados en la zona occidental peninsular, y vientos del este de flojos a moderados en la vertiente mediterránea y el archipiélago balear. Asimismo, soplará levante moderado rolando a poniente en Alborán. Además, habrá probables rachas muy fuerte en la Cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León, Andalucía y en Extremadura. En Canarias, el viento será del noroeste moderado que tenderá a arreciar y a rolar a norte.