Leonardo se desploma un 8% en bolsa ante la posible salida de su CEO, Roberto Cingolani

Las acciones de la empresa italiana de defensa Leonardo sufrían un descalabro del 8% este martes en la Bolsa de Milán, la mayor caída en un mismo día en al menos ocho meses, después de las informaciones que apuntan a que el Gobierno italiano liderado por Giorgia Meloni busca sustituir al consejero delegado y director ejecutivo de la compañía, Roberto Cingolani.

El precio de los títulos de la firma transalpina marcaron los 61,12 euros en la apertura de las mercados bursátiles y caía en el cierre de la bolsa hasta los 57,25 euros, lo que arroja un desplome del 8,05% durante la jornada.

El mercado ha reaccionado a la baja ante la previsible marcha de Roberto Cingolani de la empresa por decisión del Gobierno italiano, que posee aproximadamente el 30% de Leonardo y que no contempla incluir a Cingolani en la lista de candidatos para el consejo de administración cuando queda apenas un mes para que finalice su mandato, según informa 'Bloomberg' citando fuentes cercanas al asunto.

Entre los posibles candidatos a sustituirle, la misma agencia informa de que Alessandro Ercolani, ejecutivo de Rheinmetall Italia, y Lorenzo Mariani, gerente de MBDA, serían las personas con mayores posibilidades, un anuncio que podría realizarse esta misma semana.

La propia primera ministra nombró a Cingolani en 2023, después de que este ejerciera como ministro de Transición Ecológica en el Gobierno tecnócrata de Mario Draghi, entre febrero de 2021 y octubre de 2022.

Esta decisión supone un giro del Gobierno de Meloni no esperado y se enmarca en las negociaciones que está llevando a cabo con sus socios, Forza Italia de Antonio Tajani y la Liga de Matteo Salvini, sobre nombramientos en empresas con participación estatal, un posición negociadora perjudicada tras perder el referéndum estatal sobre la reforma judicial.

Leonardo registró un beneficio neto atribuido de 1.224 millones de euros en 2025, lo que supuso un aumento del 13% respecto al año anterior, según ha informó la compañía en el mes de marzo, cuando presentó además una actualización del plan industrial para los próximos cuatro años con el que aspira alcanzar una facturación de 30.000 millones de euros en 2030.