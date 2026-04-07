Agencias

"Le preocupa el petróleo", dice secretario de la OEI sobre interés de Trump en Venezuela

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Asunción, 7 abr (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, afirmó este martes que el mayor interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela es energético y está basado en las enormes reservas petroleras del país suramericano.

"En Venezuela, siempre he pensado que el presidente Trump está preocupado por una cosa que no es la educación, lo que le preocupa es el petróleo", dijo Jabonero en una conversación con EFE en la sede de la OEI en Asunción, la capital de Paraguay.

"¿Se ha hablado de civilización en Venezuela? ¿De democracia? No", agregó el directivo.

El pasado 3 de enero, el Gobierno de Trump capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de un ataque a Caracas y tres estados vecinos que se saldó con una centena de muertos, según cifras oficiales.

Tras este episodio, quien fuera la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada, cargo desde el que ha estrechado los lazos entre Caracas y Washington, mientras Trump ha destacado el trabajo con la líder chavista, marcado por el interés de la Casa Blanca en invertir en los sectores petrolero y minero venezolano. EFE

(foto)

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