Las bolsas europeas vuelven a la actividad planas y atentas a las negociaciones entre EE. UU. e Irán

Madrid, 7 abr (EFE).- Las bolsas europeas vuelven este martes a la actividad, tras permanecer cerradas el pasado Viernes Santo y ayer Lunes de Pascua, planas y levemente al alza pendientes de las negociaciones entre EE. UU. e Irán para tratar de alcanzar un alto el fuego en Oriente Medio y abrir el estrecho de Ormuz.

En la apertura del mercado, el euro está plano y se aprecia un leve 0,02 % frente al dólar y se cambia a 1,154 unidades, mientras que París sube el 0,47 %, Milán el 0,38 %, Londres el 0,11 % y Fráncfort y Madrid el 0,05 %, en ambos casos. El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, cede un leve 0,03 %.

Los mercados siguen pendientes de la guerra de Irán ante la incertidumbre del vencimiento del ultimátum dado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, a Irán para alcanzar un acuerdo y que vence este martes (termina a las 20:00 horas de EE.UU, a las 2 de la madrugada hora española).

Ello lleva a destacadas nuevas subidas del precio del petróleo, de modo que el west texas intermedidate (WTI), de referencia en EE. UU., escala el 2,17 % y el barril se acerca a los 115 dólares; mientras que el de referencia en Europa, el brent, sube un 1,47 % y se sitúa en 111,29 dólares.

Por su parte, el gas natural TTF también sube un 0,93 % y se encuentra en 50,50 euros el megavatio/hora.

La postura de EE. UU. es incierta, con declaraciones contrapuestas, desde su intención de abandonar el estrecho de Ormuz a decir que sería fácil reabrirlo, mientras que países como Francia y Reino Unido consideran necesario que se haga por la vía diplomática y no por la fuerza.

Wall Street cerró la sesión de ayer con moderadas subidas, que fueron del 0,54 % para el Nasdaq, del 0,44 % para el S&P 500 y del 0,36 % para el Dow Jones de Industriales.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, avanzó un leve 0,03 % este martes, mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,26 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 0,36 % y el Hang Seng de Hong Kong no operó este martes por las festividades de Pascua.

En los mercados de metales preciosos, el oro registra una caída del 0,13 %, con la onza en 4.678,7 dólares; mientras que la plata baja el 0,54 %, hasta los 72,47 dólares la onza.

En la agenda macroeconómica destaca la publicación, por la consultora S&P Global, de las lecturas finales de marzo de sus índices de gestores de compra del sector de los servicios, los PMI servicios, en las principales economías de la eurozona, en la región en su conjunto y en el Reino Unido.

Además, en la eurozona tendremos datos de la confianza del inversor Sentix de abril

En cuanto a la rentabilidad de la deuda, el bono alemán a diez años sube hasta el 3,019 % y la del español hasta el 3,511 %.

El bitcóin registra una caída del 1,89 % y se encuentra en 68.504 dólares.