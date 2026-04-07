Las bolsas europeas cierran a la baja y Wall Street termina mixto, pendientes de Trump

Madrid/Nueva York, 7 abr (EFE).- La mayoría de las bolsas europeas cerraron este martes con caídas en torno al 1 % ante las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán, mientras Wall Street se recuperaba y terminó la jornada mixto.

Fráncfort perdió el 1,06 %; Londres, el 0,84 %; París, el 0,67 %; Madrid, el 0,64 %; y Milán, el 0,47 %.

El índice Euro Stoxx 50 también terminó a la baja, con una caída del 1,05 %, mientras que el euro subía el 0,28 % hasta los 1,157 dólares.

Por su parte, Wall Street cerró mixto con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, un 0,18 % a la baja y el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq un 0,08 y un 0,1 % al alza, respectivamente.

Trump amenazó con atacar infrestructuras energéticas iraníes y aniquilar a "toda una civilización" esta misma noche de no llegar a un acuerdo con Teherán que permita desbloquear el tráfico en Ormuz antes de las 20:00 hora de Washington D.C. (00:00 GMT).

La propuesta del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, de extender dos semanas el ultimátum y las declaraciones de Trump, a la cadena Fox News, en las que dijo estar en "negociaciones intensas" con Teherán, a cuatro horas de que se cierre el ultimátum, dieron un respiro al mercado.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) terminó la jornada en 112,95 dólares el barril, un 0,48 % más alto que en la sesión anterior.

El barril de brent, el crudo que tienen en cuenta en los mercados europeos, bajó este martes un 0,46 %, hasta situarse en 109,27 dólares en el mercado de futuros de Londres.

Tras los festivos del viernes y el lunes de Pascua, las plazas del Viejo Continente volvieron a la actividad con cautela, para subir a media sesión y volver a las pérdidas tras las amenazas de Trump.

En cualquier caso, los mercados siguen pendientes del fin del plazo del ultimátum, que deja varios escenarios sobre la mesa.

Desde XTB señalan que es imposible saber si Irán cederá, si el presidente estadounidense pospondrá un plazo nuevamente o si la guerra se intensificará.

"La incertidumbre sigue siendo máxima, y el mercado sigue siendo conducido por los titulares", aseguran.

Mientras, en Asia, con Hong Kong cerrado por festivo, subieron Seúl, el 0,82 %; Shanghái el 0,26 % y Tokio el 0,03 %.

Por su parte, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, subía hoy un 6,4 % y cotiza en los 53,24 euros.

En otros mercados, el oro también subía en ligeramente hasta los 4.733 dólares la onza, mientras que la plata ganaba un 0,36 % hasta 73,11 dólares.

El bitcóin, la criptodivisa más conocida, se alzaba un 1,05 % hasta los 69.581 dólares.

A nivel macroeconómico, este martes se conoció el deterioro de la confianza de los inversores en la zona euro este mes, que pasaba de -3,1 puntos de marzo a -19,1 puntos de abril, según la encuesta del instituto Sentix.

Además, bajó la actividad en el sector servicios el mes pasado en la zona euro y en las grandes economías europeas (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia), aunque sube en España.