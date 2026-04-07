LaLiga celebra este jueves un foro sobre el papel de instituciones, sociedad y clubes contra el odio

LaLiga celebra este jueves en El Palauet de Barcelona el Foro de la iniciativa LaLiga VS 'Frente al odio: políticas públicas, acción deportiva y compromisos reales la fuerza de todos', que contará con la presencia, entre otros, con el Director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, José Montero, o el presidente en funciones del FC Barcelona, Rafa Yuste.

En el marco del proyecto LaLiga VS, en el que la entidad junto con los clubes y otros socios estratégicos unen su capacidad de influencia y movilización contra el odio en cualquiera de sus formas, instituciones, clubes y sociedad suman voces en Barcelona para abordar el papel del deporte, en general, y el fútbol, en particular, como herramienta de inclusión y respeto.

En esta ocasión, el foro se llevará a cabo este jueves, desde las 12.00 horas, en El Palauet de Barcelona, en un evento conducido por al periodista Laura Aparicio. En la presentación institucional participarán José Montero, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga; Eva Menor, consejera del Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya; y Berni Álvarez, consejero de Deportes regional.

Posteriormente, se llevará a cabo una mesa redonda con el tema 'Instituciones y deporte frente al odio: marco legal, liderazgo y acción coordinada', con la intervención de Marta Gloria, fiscal delegada de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de Cataluña; Carme Bastida, directora del Consejo Catalán del Deporte; David Escudé, regidor de Deportes de Barcelona y presidente del Área de Deportes de la Diputación; y, de nuevo, José Montero.

Después, en otra mesa redonda, 'Prevención y educación contra el odio: iniciativas institucionales y deportivas', debatirán Noa Monràs, directora general para la promoción y defensa de los Derechos Humanos; Cindy Lima, exjugadora profesional de baloncesto; Alberto Edjogo-Owono, exfutbolista y comentarista de televisión; Salvador Moya, doctor e investigador en el estudio del racismo y la violencia en el deporte y director de Canal Sur; y Carlos del Valle, director de integridad y seguridad de LaLiga.

Finalmente, en la mesa 'Clubes en primera línea: responsabilidad y acción contra el odio', tomarán la palabra Rafa Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona; Antonio Dávila, vicepresidente del RCD Espanyol; y Delfí Geli, presidente del Girona FC.