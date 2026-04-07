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La UE apela a la diplomacia como única "solución" y rechaza amenazas de Trump contra infraestructuras civiles

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La Unión Europea ha apelado de nuevo este martes a la diplomacia como única "solución" para desescalar la situación en Oriente Próximo, al tiempo que ha rechazado "toda amenaza" de ataque contra infraestructuras civiles como la lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su ultimátum a Irán para que reabra el paso en el estrecho de Ormuz.

"Siempre hemos afirmado que la diplomacia es la solución y rechazamos rotundamente cualquier amenaza, también las de ataques contra infraestructuras civiles críticas", ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anitta Hipper, al ser preguntada por si el bloque respalda la estrategia de Estados Unidos en la región.

Según ha querido subrayar la portavoz, este tipo de ataques "podrían afectar a millones de personas" en Oriente Próximo y otras regiones, además de generar una "escalada aún más peligrosa".

Así las cosas, Hipper ha añadido que la Unión insta a la "máxima contención" para proteger a los civiles y las infraestructuras civiles, así como al "pleno respeto del Derecho internacional y del Derecho humanitario internacional por todas las partes".

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