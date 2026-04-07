La Semana Santa 2026 termina con 30 fallecidos en las carreteras españolas, tres más que el año anterior

La Semana Santa de 2026 ha terminado con un total de 30 fallecidos en 28 siniestros mortales de tráfico que se han producido en las carreteras entre las 15.00 horas del viernes 27 de marzo y el lunes 6 de abril. Esta cifra supone tres víctimas mortales más respecto a la Semana Santa de 2025.

Así lo ha dado a conocer este martes la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha destacado que se han registrado 17,3 millones de desplazamientos, lo que representa un 3,2% más que el año anterior.

El informe provisional de la DGT pone de relieve el descenso de los fallecidos en autopista o autovía (-2) fallecidos menos que en la Semana Santa de 2025. Por otro lado, nueve de cada diez personas han fallecido en vías secundarias.

Por tipo de accidente, los datos reflejan un crecimiento de los fallecidos por atropellos (+5) y por colisiones frontales, traseras y múltiples (+4), mientras que han descendido las muertes por salidas de vía y por colisiones laterales y frontolaterales, con tres fallecidos menos cada una que en la Semana Santa de 2025.

En cuanto a la siniestralidad por medio de desplazamiento, las cifras de la DGT revelan que nueve de los fallecidos esta Semana Santa eran usuarios vulnerables: cinco peatones (+3) y cuatro motoristas, cuatro menos que en 2025. También crecen las víctimas en turismos, con tres más que en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo además el medio de desplazamiento que más vidas perdidas registra.

Asimismo, los grupos de edad que registran el mayor número de muertes son los de 35 a 44 años y de 25 a 34 años, con seis y cinco víctimas mortales, respectivamente. Por otro lado, se observa un aumento de cuatro fallecidos en los de más de 65 años y una disminución de seis víctimas mortales en el grupo de 45 a 54 años respecto a 2025.

La franja horaria que mayor número de personas fallecidas ha registrado esta Semana Santa continúa siendo la comprendida entre las 14.00 y las 19.59 horas de la tarde, con once víctimas mortales, una más que en 2025. El domingo 29 de marzo fue el día en el que más víctimas mortales se produjeron, con seis fallecidos.

Por otro lado, Tráfico ha destacado en su informe que dos de los 17 fallecidos en turismos de los que se conoce el uso del cinturón, no hacían uso del mismo.

"Esto confirma la tendencia de los diez últimos años que muestra que los turismos siguen siendo los que encabezan la lista de personas fallecidas que no usaron los accesorios de seguridad, si bien se trata de la cifra más baja del periodo analizado", ha explicado.

La comunidad autónoma que ha tenido un mayor aumento de personas fallecidas es Galicia (+5), mientras que las que han presentado un mayor descenso son Cataluña (-5) y Canarias (-3). En Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia y Ceuta y Melilla no se ha registrado ninguna víctima mortal.

Finalmente, en lo que va de año han fallecido en las carreteras 209 personas, 59 menos que en el mismo periodo del pasado año.