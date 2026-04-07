La segunda ciudad más grande de Irán suspende el tráfico de trenes por amenazas de Israel

Teherán, 7 abr (EFE).- Las autoridades iraníes anunciaron la suspensión de todos los servicios ferroviarios desde la estación de la ciudad nororiental de Mashad, la segunda más grande del país, como medida preventiva ante advertencias israelíes sobre posibles ataques contra la red ferroviaria de Irán.

"Debido a la advertencia poco ética del régimen sionista sobre un posible ataque contra el sistema ferroviario del país y con el fin de adoptar medidas de precaución, todos los movimientos de trenes desde la estación de Mashad han sido cancelados hasta nuevo aviso", anunció el gobernador de Mashad, Hasan Hoseini, según informó la agencia Fars.

El responsable aseguró que la situación en Mashad, la segunda ciudad más grande del país, se mantiene en completa calma y que la suspensión del servicio se ha adoptado exclusivamente por precaución.

Asimismo, indicó que se han habilitado alternativas de transporte por carretera para aquellos pasajeros que no puedan aplazar sus viajes.

La medida se ha adoptado después de que, esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieran una advertencia en farsi a los iraníes para que eviten montar en trenes hasta las 21:00 hora local de Irán (18:00 GMT) o, según el Ejército israelí, pondrán su "vida en peligro".

Israel ha actualizado su lista de objetivos en cuanto a instalaciones energéticas y de infraestructura iraní ante el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz hasta las 20:00 hora local de Washington del martes (00:00 GMT), advirtiendo que, de lo contrario, atacaría todos los puentes y centrales eléctricas en Irán. EFE