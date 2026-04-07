La OMS suspende las evacuaciones desde Gaza tras la muerte de un contratista en un "incidente de seguridad"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este lunes la suspensión de las evacuaciones de pacientes de la Franja de Gaza "hasta nuevo aviso", tras un "incidente de seguridad" en el que ha muerto una persona contratada para prestar servicios a la organización.

"La OMS lamenta profundamente confirmar que una persona contratada para prestar servicios a la Organización en Gaza ha sido asesinada hoy (lunes) durante un incidente de seguridad", ha declarado el director de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado en el que ha aclarado que "dos miembros del personal de la OMS estaban presentes, pero no han resultado heridos".

Tras el incidente, que "está siendo investigado por las autoridades competentes", según el citado texto, "la OMS ha suspendido la evacuación médica de pacientes desde Gaza a Egipto, vía Rafá", prevista para este mismo lunes. "Las evacuaciones médicas permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso", ha agregado.

Asimismo, tras expresar sus condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de trabajo del fallecido, Tedros ha mostrado el agradecimiento de la organización a sus "compañeros que trabajan día y noche, a pesar de los riesgos, para garantizar que la población de Gaza tenga acceso a la atención médica que necesita". "Hacemos un llamamiento para que se proteja a la población civil y a los trabajadores humanitarios", ha subrayado antes de concluir con el lema "la paz es la mejor medicina".

Si bien el director de la OMS no ha precisado dónde ha tenido lugar el asesinato del trabajador en cuestión, su anuncio ha llegado poco después de que al menos diez personas hayan muerto y decenas más hayan resultado heridas en el centro de la Franja de Gaza, concretamente al este del campamento de desplazados de Al Maghazi, donde un grupo de milicianos liderado por Shauqui Abú Nasira y respaldado por Israel habría tratado de irrumpir en el campamento, dando lugar a enfrentamientos con los civiles, ante lo que el Ejércio israelí ha actuado lanzando ataques con drones y disparos desde un vehículo militar.