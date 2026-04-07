La OIM eleva a cerca de mil los migrantes muertos en el Mediterráneo en lo que va de 2026

Alrededor de mil migrantes han muerto o han sido dados por desaparecidos en aguas del mar Mediterráneo en lo que va de año, incluidas más de 180 en los últimos hundimientos de embarcaciones que intentaban cubrir la travesía en los últimos días, según ha afirmado este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El organismo ha indicado que al menos 765 personas han muerto en 2026 en la ruta del Mediterráneo central, un aumento de más del 150% respecto a los 460 documentados en el mismo periodo del año anterior. En total, se han registrado 990 fallecimientos en este mar, en uno de los inicios de año más mortíferos desde 2014.

"Estas tragedias muestran, de nuevo, que demasiadas personas siguen arriesgando sus vidas en rutas peligrosas", ha afirmado la directora general de la OIM, Amy Pope. "Salvar vidas debe ser lo primero, pero necesitamos también esfuerzos más firmes y unificados para evitar que los traficantes y contrabandistas exploten a personas vulnerables y expandir los caminos seguros y regulares para que nadie se vea forzado a embarcargse en estos viajes mortales", ha agregado.

La OIM ha recordado que más de 80 migrantes fueron dados por desaparecidos el 5 de abril tras un hundimiento de un barco en el Mediterráneo central tras iniciar su ruta en la ciudad libia de Tajura con cerca de 120 personas a bordo. En total, 32 personas fueron rescatadas y trasladadas a Lampedua, en Italia, mientras que se han recuperado dos cuerpos.

Asimismo, el 1 de abril fueron hallados 19 cadáveres en una embarcación cerca de Lampedusa. Los supervivientes afirmaron que la barca salió de Zuara, en Libia, entre el 28 y el 29 de marzo, con cerca de 60 personas rescatadas, entre ellas mujeres y niños, algunos de los cuales se encontraban en estado crítico.

Ese mismo día murieron 19 migrantes en el mar Egeo, cerca de la ciudad turca de Bodrum, tras el hundimiento de una barca hinchable cuando se dirigía a Grecia, mientras que el 28 de marzo 22 personas murieron frente a las costas de la isla griega de Creta, a donde intentaban llegar desde Libia. Además, 19 personas murieron y cerca de 20 fueron dadas por desaparecidas el 30 de marzo en Túnez.

La OIM ha destacado por ello que, pese a una "drástica caída" en las llegadas a las costas europeas, el número de muertos está aumentando. En este contexto, Italia ha registrado hasta la fecha unas 6.200 llegadas en 2026, por debajo de las 9.400 de este mismo periodo en 2025.