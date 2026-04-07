La Liga Árabe pide a mediadores que trabajen para que Irán y EEUU superen sus diferencias

El Cairo, 7 abr (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, pidió este martes a los países mediadores (Pakistán, Turquía y Egipto) que trabajen "por todos los medios posibles" para que Irán y Estados Unidos superen sus diferencias antes de que se produzca un "desastre" en la región.

En su cuenta oficial de X, el diplomático egipcio señaló que es "improbable que las demandas tanto de la parte estadounidense como de la iraní conduzcan a una solución", por lo que hizo un llamamiento a los mediadores para que "trabajen por todos los medios posibles para superar las diferencias entre las posiciones, con el fin de salvar la situación y evitar que toda la región sufra las consecuencias de la destrucción y la devastación".

Indicó que el "endurecimiento de las posturas", sobre todo en referencia a las últimas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, solo conducirán a "escenarios desastrosos".

Por ello, subrayó "la necesidad de que todas las partes actúen con responsabilidad en este momento crítico y trabajen para evitar que la región sufra desastres cuyos efectos inevitablemente se prolongarán durante años".

Abulgueit recalcó que las amenazas iraníes de atacar instalaciones vitales en países árabes son "rechazadas y condenadas", y advirtió a Teherán de que "no persista en sus políticas hostiles y pecaminosas hacia la región árabe".

Por último, instó a los líderes iraníes a "reflexionar detenidamente sobre el día después de la guerra y el residuo imborrable de odio que esta política imprudente deja entre los países vecinos".

Los países del golfo Pérsico son objetivo de los ataques de Irán lanzados en respuesta a la operación bélica iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Trump mostró su convencimiento de que Teherán estaba negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpliera el ultimátum, aunque insistió en que la propuesta de paz presentada por la república islámica "no es lo suficientemente buena". EFE