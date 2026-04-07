La líder de la oposición de Taiwán aterriza en Shanghái para una "misión de paz"

La líder del Kuomintang, el principal partido opositor de Taiwán, Cheng Li Wun, ha llegado este martes a la ciudad china de Shanghái para lo que ha descrito como una "misión de paz", con la que espera reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, a medida que aumenta la tensión entre el gigante asiático y la isla, la cual considera una provincia más bajo su soberanía.

Cheng ha reafirmado que está dispuesta a mantener conservaciones sobre la situación actual y el futuro del territorio, y su visita tiene lugar en pleno aumento de la presión militar sobre Taiwán. Además, el Parlamento taiwanés se encuentra debatiendo una partida presupuestaria que incluye un mayor gasto en defensa, lo que ha hecho saltar las alarmas.

La opositora ha aterrizado en el Aeropuerto Hongqiao de Shanghái, según ha informado la agencia estatal china Xinhua, siguiendo una invitación del propio Xi, que le proponía acudir a la China continental entre los días 7 y 12 de abril.

Se trata de la primera visita de un líder de la formación en diez años. La última tuvo lugar en 2016 cuando Hung Hsiu Chu se encontraba al frente del Kuomintang, afín a Pekín. Antes de partir desde Taipéi, Cheng ha mostrado su "buena disposición" y ha expresado que espera "mostrar a la comunidad internacional que hay una oportunidad para que las partes resuelvan sus diferencias y eviten una guerra".

Sin embargo, las autoridades taiwanesas han alertado de que los contactos "partido a partido no pueden sustituir los canales oficiales de comunicación" entre las partes. "Ningún acuerdo político que carezca de autorización podrá tener validez", ha explicado el ministro de China para Asuntos de Taiwán, Chiu Chui Cheng.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.

El partido estuvo al frente de Taiwán durante cinco décadas como partido único hasta la llegada de la democracia a la isla y tiene como objetivo prioritario la unificación de la misma bajo la bandera china. Cheng ha defendido contra viento y marea el llamado Consenso de 1992, las líneas maestras de la política pro-China del Kuomintang.