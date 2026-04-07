Agencias

La confianza de los inversores europeos se hunde a causa de la guerra de Oriente Próximo, según Sentix

Guardar
Imagen K6T2Y2TI5FGRBF73DT6Q25UMU4

La confianza de los inversores de la eurozona se ha desplomado a raíz de la guerra en Oriente Próximo, según muestra el indicador de sentimiento económico Sentix, que ha caído a mínimos desde abril del año pasado, cuando los aranceles recíprocos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hicieron temblar a los mercados.

La encuesta, desarrollada entre el 2 y el 4 de abril entre más de un millar de inversores del Viejo Continente, incluyendo 194 institucionales, refleja "una caída masiva" apenas cuatro semanas después del estallido del conflicto.

De este modo, la última lectura del indicador de confianza se ha situado en -19,2 puntos, frente a los -3,1 del mes anterior, su nivel más bajo desde abril de 2025, después de que la evaluación de la presente coyuntura haya empeorado a -22,8 puntos desde los -9,5 de marzo, mientras que el índice de expectativas retrocedió a -15,5 puntos, frente a los 3,5 enteros del mes anterior, en ambos casos sus peores resultados desde abril de 2025.

"Los inversores reconocen cada vez más que el riesgo de otra recesión vuelve a cobrar protagonismo", apunta Patrick Hussy, director gerente de Sentix, advirtiendo del temor generalizado a un fuerte aumento de la inflación por los elevados precios de la energía, lo que ejerce una mayor presión sobre los bancos centrales.

En este sentido, si bien anteriormente se asumía que la política monetaria podría seguir brindando un apoyo moderado a los mercados de capitales, un nuevo repunte de la inflación podría obligar a los bancos centrales a adoptar una postura más restrictiva, por lo que "un mayor apoyo de la política monetaria a la economía parece cada vez más improbable".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un atacante muerto y dos heridos en un tiroteo ante el consulado israelí en Estambul

Infobae

El líder eslovaco Fico anuncia que volverá a acudir en mayo a Moscú a 'Día de la Victoria'

Infobae

Entierran en Gaza a los nueve muertos por el ataque de un grupo armado apoyado por Israel

Infobae

U2 lanza 'Easter Lily', su segundo EP de este año como anticipo del nuevo álbum

Infobae

Ucrania denuncia ataques contra edificios administrativos en la región de Chernígov con varios heridos

Ucrania denuncia ataques contra edificios administrativos en la región de Chernígov con varios heridos