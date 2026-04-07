La AN no considera "huelga ilegal" el parón de segundos de los futbolistas contra el partido de Miami

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado la demanda interpuesta por LaLiga contra la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y no ha considerado "huelga ilegal" los parones de entre diez y quince segundos que los futbolistas de LaLiga EA Sports llevaron a cabo en la novena jornada de esta temporada 2025-26 contra el partido Villarreal-FC Barcelona que se iba a disputar en Miami (Estados Unidos) en el mes de diciembre.

En la sentencia, los magistrados concluyeron que los paros no constituyeron una huelga sino una "manifestación del derecho de libertad de expresión de los jugadores y de la AFE, en conexión con el derecho de libertad sindical".

El tribunal explicó que quedó acreditado que los paros no superaron "en ningún caso" los quince segundos, y que solo en el Celta-Real Sociedad se produjeron dos, así como que la motivación fue protestar de forma simbólica como reivindicación "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia" de LaLiga sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

Asimismo, la Sala rechazó que la convocatoria de protesta se hiciera para dejar a un lado los presupuestos y requisitos de la convocatoria de una huelga y explicó que "no se atendieron" las reivindicaciones de información del sindicato de jugadores, que consideraba insuficiente por la imposibilidad de reunirse o por entender LaLiga que no podía anticipar información antes de aprobarse de forma definitiva el proyecto.

"Sea como fuere, y ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro que se secundó en los partidos de la novena jornada. Paro que por su escasa duración (10 segundos de una duración de 90 minutos, a salvo del tiempo añadido en su caso) y nula trascendencia en cuanto al desarrollo de la jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencia alguna más allá de los lances del juego, no puede calificarse o tildarse de huelga", advirtió el tribunal.

Igualmente, LaLiga, según el fallo, trató de "difuminar" la puesta en conocimiento de las razones de dicha protesta haciendo coincidir con el paro de los futbolistas un acto de apoyo del fútbol con la paz al hilo del conflicto en Palestina, apareciendo en las retransmisiones de televisión la mención 'compromiso por la paz'.

Por último, la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional rechaza que la decisión del promotor de cancelar el partido de Miami "pueda achacarse de forma única al paro de los jugadores".