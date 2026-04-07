La 080 Barcelona Fashion incorpora al diseñador mexicano Ricardo Seco en su próxima edición

La 080 Barcelona Fashion contará con el diseñador mexicano Ricardo Seco entre los desfiles de su próxima edición, que tendrá lugar entre el 14 y 17 de abril en el Port Vell de Barcelona, tras la cancelación de la empresa de moda Luar la semana pasada.

Seco presentará la colección 'Orgull Migrant' el próximo jueves 16 de abril a las 20.30 horas, con motivo también del 25 aniversario de su trayectoria, y en la que mostrará una "propuesta retrospectiva que revisita algunas de sus piezas más representativas", informa la entidad en un comunicado este martes.

En total, la 37 edición del certamen acogerá los desfiles de 26 diseñadores y marcas, y con la incorporación de Seco "refuerza" su posicionamiento como plataforma internacional abierta a voces creativas y con un discurso propio, defiende.