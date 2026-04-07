JYSK nombra a Jaime Sampío responsable de Retail para España y Portugal

JYKS, la multinacional danesa especializada en artículos de descanso, mobiliario y decoración del hogar, ha anunciado el nombramiento de Jaime Sampío como nuevo 'head of Retail' para España y Portugal.

Sampío, que hasta la fecha desempañaba el cargo de director internacional de operaciones para Beeline Group, cuenta con una trayectoria de cerca de dos décadas en el sector.

Según ha informado la empresa en un comunicado, el directivo ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en mercados internacionales, destacando su etapa en Decathlon, donde ejerció como director general de retail en Rusia, director de producto en Francia y director regional en España.

En esta nueva etapa, Sampío reportará directamente al director general de JYSK España y Portgual, Carlos Haba. Su labor principal será liderar la evolución del canal retail, con el objetivo de "reforzar la experiencia del cliente" y aportar una visión integral del negocio que esté alineada con los planes de crecimiento de la firma en la región.

Desde la multinacional han subrayado que esta incorporación representa un avance en la consolidación de su liderazgo sectorial, al sumar a un profesional con "amplia experiencia en operaciones y gestión comercial". Con este refuerzo, JYSK busca potenciar su compromiso con la estrategia global de la marca de convertirse en 'customers first choice" (la primera opción de los clientes).

Esta incorporación responde al plan de crecimiento de la compañía en la Península Ibérica, donde prevé abrir más de 30 tiendas cada año. Así, JYSK continúa impulsando su presencia física y su excelencia operativa, fortaleciendo su organización para liderar el mercado regional.