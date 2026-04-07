Justicia otorga libertad plena a miembro de equipo de prensa de Machado, informa sindicato

Caracas, 6 abr (EFE).- Un tribunal de Caracas con competencia en terrorismo dictó este lunes la sentencia absolutoria a favor del periodista venezolano Julio Balza, miembro del equipo de prensa de la líder antichavista María Corina Machado, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

A través de una publicación en X, el sindicato señaló que Balza había sido acusado de cómplice no necesario en delito de conspiración.

Además, la gremial dijo a EFE que la decisión la tomó el tribunal al margen de la solicitud de amnistía que había hecho el equipo de defensa del periodista.

Balza fue detenido el 9 de enero de 2025, un día antes de la toma de posesión presidencial, que asumió Nicolás Maduro pese a su cuestionada victoria proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El SNTP denunció entonces que "funcionarios no identificados" interceptaron al periodista en el municipio Chacao, en Caracas, tras una protesta opositora encabezada por Machado, en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024.

El pasado 19 de enero, Balza, junto a otro grupo de 18 periodistas, fue excarcelado como parte de un proceso de liberaciones puesto en marcha por el Gobierno de Delcy Rodríguez en medio de los acercamientos con Estados Unidos, tras la captura de Maduro por tropas estadounidenses.

Este lunes, el SNTP denunció que un tribunal le negó la solicitud de amnistía al periodista Rory Branker, quien estuvo detenido casi un año y fue excarcelado en enero pasado.

En una publicación en X, el sindicato informó que Branker introdujo su solicitud conforme a la Ley de Amnistía promulgada en febrero, pero el tribunal le notificó que "no procede" el sobreseimiento o anulación de su caso.

"La decisión mantiene abierto el proceso penal en su contra y confirma que su excarcelación no significó el fin de la persecución", cuestionó la gremial.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. EFE