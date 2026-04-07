Jessica Bueno reacciona a las palabras de Kiko Rivera sobre ella

Salpicada por la polémica de los últimos días debido a la reciente entrevista que Kiko Rivera ha dado en televisión sobre su tensa situación con Irene Rosales, Jessica Bueno ha disfrutado de unos días de relax y desconexión junto a sus hijos completamente ajena a las duras palabras del Dj hacia las madres de sus hijos. Con la mejor de las sonrisas, la modelo llegaba a Sevilla reconociendo ante las cámaras que no había podido ver nada sobre las palabras de Kiko evitando así echar más leña al fuego en medio del tenso momento que vive el Dj y su ex mujer.

"No tengo nada que decir sobre eso. Vengo de disfrutar un fin de semana increíble con mis hijos. Estoy desconectada de todo. Feliz y en paz" dejaba muy claro Jessica sin querer entrar en nuevas polémicas sobre su vida familiar. En cuanto a la nueva facete de Irene Rosales como colaboradora de televisión en el programa 'El Tiempo Justo' donde compartirá espacio con ella, Jessica optó por la discreción dejando que sea el tiempo el que ponga a cada uno en su lugar.

"Montaron un numerito. Me gustaría que la señorita Jessica Bueno enseñara el móvil a ver cuántas veces Irene la ha llamado para preguntar por mi hijo. Me gustaría verlo" comenteba Kiko durante su entrevista en televisión haciendo referencia al encuentro entre Jessica e Irene en ese mismo plató unas semanas antes. "No tengo comunicación con ninguna de las dos. No me hacen bien. Son las madres de mis hijos, y hasta ahí. Que no les pase nada, para que no le hagan daño a mi niño, pero a mí me las pelan las dos enormemente" sentenciaba el hijo de Isabel Pantoja con duras palabras hacia ambas.